Age of Mythology: Retold angekündigt

Anlässlich des 25-jährigen Age of Empires-Jubiläums wurde Age of Mythology Retold angekündigt. Passend dazu wurde ein Ankündigungstrailer gezeigt. Retold soll eine wunderschöne Grafik, aktualisiertes Gameplay und mehr bieten. Viel ist bisher nicht über das Projekt bekannt.

Age of Mythology ist ein Spin-off von Age of Empires. Das Echtzeit-Strategiespiel ist von antiker Mythologie inspiriert und bietet eine Reihe entsprechender Figuren. Darunter griechische, ägyptische und nordische Götter. In den Schlachten kämpfen Kreaturen wie Minotaurus, Chimären, Skarabäen und Walküren.

Quelle: Age of Empires YouTube, Twitter; abgerufen am 25. Oktober 2022, 19:48 Uhr

Bildquelle: Microsoft