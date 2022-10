The Witcher Remake: Spiel wird von Grund auf mit der Unreal Engine 5 neu entwickelt

Die The Witcher-Reihe gehört heute zu den erfolgreichsten Rollenspiel-Serien. Der erste Teil hingegen galt lange als Geheimtipp. Erst mit der Enhanced Edition wurde das Spiel einem breiteren Publikum bekannt. Eben jener erste Teil erhält nun ein Remake und die Arbeiten daran haben bereits begonnen. Das Spiel wird von Grund auf neu entwickelt, wobei die Unreal Engine 5 Technologie zum Einsatz kommt.

Entwickelt wird das The Witcher Remake derzeit bei Fool’s Theory. Es befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium. In dem Entwicklerstudio arbeiten zahlreiche Entwickler, die zuvor an den Witcher-Spielen mitgewirkt haben. Die kreative Aufsicht über das Projekt hat CD Projejt RED inne.

Das The Witcher Remake trägt den Codenamen „Canis Majoris“. Einen Erscheinungstermin gibt es bisher nicht. Auch neue Details werden laut der Ankündigung eine Weile auf sich warten lassen.

Quelle: CD Projekt RED Pressemitteilung vom 26. Oktober 2022

Bildquelle: CD Projekt RED