My Work Is Not Yet Done wird von Raw Fury veröffentlicht

Sutemi Productions und Raw Fury haben ihre Partnerschaft bekannt gegeben. Gemeinsam veröffentlichen die Unternehmen das Spiel My Work Is Not Yet Done. Dabei handelt es sich um den Debüt-Titel von Sutemi Productions. Das investigative Horrorspiel wurde im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne finanziert und erscheint 2023. Der Ankündigungstrailer, der zuerst im Rahmen des The MIX Showcase gezeigt wurde, gewährt einen ersten Blick auf den Grafikstil des Spiels.

My Work Is Not Yet Done kombiniert Elemente aus dem Genre Survival-Simulation mit einer nichtlinearen, dichten Handlung. Ihr folgt den letzten Tagen der Inquisitorin Avery. Sie ist letztes überlebendes Mitglied einer dem Untergang geweihten wissenschaftlichen Expedition in einem abgelegenen Teil eines untergehenden Landes. Ihr Auftrag ist es, die Quelle einer seltsamen Übertragung ausfindig zu machen. Euer Weg führt euch durch eine unwirkliche, sich ständig verändernde Landschaft, die von der Natur sowie etwas Fremden zurückerobert wurde.

Quelle: Raw Fury Pressemitteilung vom 28. Oktober 2022

Bildquelle: Raw Fury