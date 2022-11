Xbox Game Pass: Neuzugänge für die erste Novemberhälfte angekündigt

Neuer Monat, neue Spiele für den Xbox Game Pass. Bereits ab heute sind die drei Spiele The Legend of Tianding, The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season und The Walking Dead: Michonne – The Complete Season verfügbar. Was euch in der ersten Novemberhälfte sonst noch erwartet, seht ihr in der Auflistung unten.

The Legend of Tianding ; Cloud, Konsole und PC; ab heute verfügbar

; Cloud, Konsole und PC; ab heute verfügbar The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season ; PC; ab heute verfügbar

; PC; ab heute verfügbar The Walking Dead: Michonne – The Complete Season ; PC; ab heute verfügbar

; PC; ab heute verfügbar Ghost Song ; Clound, Konsole und PC; ab 03. November 2022

; Clound, Konsole und PC; ab 03. November 2022 Football Manager 2023 ; PC; ab 08. November 2022

; PC; ab 08. November 2022 Football Manager 2023 Konsole ; Cloud, Konsole und PC; ab 08. November 2022

; Cloud, Konsole und PC; ab 08. November 2022 Return to Monkey Island ; Cloud, Konsole und PC; ab 08. November 2022

; Cloud, Konsole und PC; ab 08. November 2022 Vampire Survivors ; Konsole; ab 10. November 2022

; Konsole; ab 10. November 2022 Pentiment ; Cloud, Konsole und PC; ab 15. November 2022

; Cloud, Konsole und PC; ab 15. November 2022 Somerville; Konsole und PC; ab 15. November 2022

Am 08. und 15. November werden einige Spiele nicht mehr über den Xbox Game Pass verfügbar sein. Am 08. November fallen Football Manager 2022 (PC) und Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Konsole und PC) aus dem Angebot heraus. Die folgenden Spiele sind ab dem 15. November 2022 nicht mehr im Abo dabei:

Art of Rally ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC Fae Tactics ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC Next Space Rebels ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC One Step from Eden ; Cloud, Konsole und PC

; Cloud, Konsole und PC Supraland; Cloud, Konsole und PC

Quelle: Microsoft Pressemitteilung vom 01. November 2022

Bildquelle: Telltale Games