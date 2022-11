Finding Paradise erscheint für Nintendo Switch, Android und iOS

Das Spiel Finding Paradise wird noch in diesem Monat für die Nintendo Switch, Android und iOS erscheinen. Die Veröffentlichung ist für den 18. November 2022 angekündigt. Die Android-Version wird via Google Play und TapTap erscheinen.

Das Spiel wurde von Publisher XD Inc. in Unity neu entwickelt und beinhaltet eine Reihe von Optimierungen, die spezifisch für Konsolen und Handheld-Geräte vorgenommen wurden. Benutzeroberfläche und Menü wurden neu gestaltet. Finding Paradise erhält zudem eine Tap-Steuerung und einen virtuellen Joystick, ein Auto-Save Feature und einen Music-Box-Modus, der Zugriff auf den Original Soundtrack bietet.

Finding Paradise ist die zweite Episode der To the Moon Serie. Dr. Rosalene und Dr. Watts haben einen neuen Patienten, Colin. Die beiden Ärzte kümmern sich um Patienten auf dem Sterbebett. Eine Operation ermöglicht es diesen Menschen, ein neues Leben in ihren Köpfen zu leben, bevor sie ihren letzten Atemzug tun. Dadurch ist es den Patienten möglich, Dinge zu tun, die sie gern in ihrem Leben getan hätten.

Quelle: XD Inc. Pressemitteilung vom 03. November 2022

Bildquelle: XD Inc.