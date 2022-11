Ankündigung: Das heiß erwartete Goddess of Victory: NIKKE ist ab sofort in Deutsch verfügbar

Goddess of Victory: NIKKE von Level Infinite ist live. Nach zwei Betatests erhielt NIKKE viel positives Feedback und hat viele Fans vor allem in Japan, Korea und Nordamerika gefunden. Für das mobile Rollenspiel haben sich vor dem weltweiten Start am 4. November 2022 bereits 3 Millionen Spieler vorregistriert. Für Deutschland startet Goddess of Victory: NIKKE nun mit einer deutschen Sprachversion.

Dieser von Shift Up entwickelte Sci-Fi-RPG-Shooter soll Spieler vor allem mit seinen entzückenden NIKKEs und dem immersiven Action-Gameplay inspirieren.

Im Geiste des bequemen mobilen Spielens ist Goddess of Victory: NIKKE einhändig spielbar. Das Einhand-Steuerungssystem ermöglicht schnelle Angriffe und Deckungen. Optisch erwarten Euch hochauflösende, von Anime inspirierte 2D-Grafiken.

Goddess of Victory: NIKKE ist mit einer Auswahl an Voiceovers auf Englisch oder Japanisch erhältlich und enthält Musik des Komponisten Hiroyuki Sawano, den man aus dem Anime-Titelsong Attack on Titan kennt. Er schrieb den Titelsong „TuNGSTeN“ für NIKKE.

In Goddess of Victory: NIKKE verlieren Menschen nach einem Angriff der Raptures ihr Zuhause und müssen sich tief in den Untergrund flüchten. Jahrzehnte später erwacht eine Gruppe humanoider Waffen in der Arche, einem Zufluchtsort für die Menschheit. Sie sind das Ergebnis des kollektiven technologischen Wissens menschlicher Überlebender. Unter dem Codenamen „NIKKE“, benannt nach der griechischen Siegesgöttin, tauchen die Humanoiden auf und schultern die Hoffnungen und Träume der Menschheit.

Neben der Erkundung der weitläufigen Karte warten kartenbasierte Charakter- und Waffensysteme auf Euch. Bildet ein Team und nehmt an Schlachten teil. Alles zusammen ist in ein Story-getriebenes Abenteuer eingebettet.

Ihr findet Goddess of Victory: NIKKE jetzt im App Store und bei Google-Play. Auf dem offiziellen Twitter-Account könnt Ihr Euch über die neuesten Informationen auf dem Laufenden halten. Beim Start erhalten Fans bis zu 110 kostenlose Moves und zwei beliebte SSR-Charaktere und einen SR-Charakter. Weitere Informationen dazu finden Spieler auch auf der Website des Spiels:

Bildmaterial: Goddess of Victory: NIKKE, Shift Up, Level Infinite