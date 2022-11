Draußen wird es langsam ungemütlich kalt. Nicht mehr das angenehmste Wetter, um auf dem Bolzplatz zu kicken. Mit Mario Strikers: Battle League Football könnt ihr ganz gemütlich und warm eingekuschelt auf dem heimischen Sofa Fußball spielen und das runde Leder in das gegnerische Tor befördern. In freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo verlose ich drei Exemplare des Spiels für die Nintendo Switch.

So nehmt ihr am Mario Strikers: Battle League Football Gewinnspiel teil

Für die Teilnahme genügt es, einen Kommentar unter dem Beitrag hier zu hinterlassen und mir darin zu verraten, wer euer Kapitän in Mario Strikers: Battle League Football werden soll. Das Spiel müsst ihr dafür selbstverständlich nicht kennen. Unten findet ihr eine Übersicht zu allen derzeit verfügbaren Figuren im Spiel. Mitsamt einer kurzen Beschreibung, die euch dabei hilft, euren Kapitän oder eure Kapitänin zu finden.

Teilnahmeschluss: 18. November 2022, 23:59 Uhr

Für die Teilnahme ist nur das Absenden eures Kommentars von Bedeutung. Kommentare liegen vor der Freischaltung in der Moderation. Dies wirkt sich nicht auf die Uhrzeit aus. Entscheidend ist nicht, wann ich diese freischalte, sondern wann ihr sie abgeschickt habt. Wichtig ist für die Teilnahme die Verwendung einer Mail-Adresse, unter der ich euch im Falle eines Gewinns erreichen kann. Prüft eure Eingabe vor dem Absenden.

Unter allen teilnehmenden Personen die die Vorgabe erfüllen, verlose ich je drei Mal ein Exemplar des Spiels Mario Strikers: Battle League Football (Nintendo Switch). Im Gewinnfall werdet ihr von mir per Mail benachrichtigt. Der Versand der Preise erfolgt über den Kooperationspartner des Gewinnspiels. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Charaktere in Mario Strikers: Battle League Football

Mario

Mario ist der vielleicht bekannteste Klempner der Welt und ein echter Allrounder. Dies beweist er auch in Mario Strikers: Battle League Football. Wenngleich er ausgeglichene Werte hat, sticht seine Technik hervor.

Luigi

Der Bruder von Mario ist ein echter Teamplayer, der sich hervorragend auf das Passspiel versteht. Er brilliert bei der Vorbereitung von Toren.

Bowser

Bowser sieht nicht nur furchteinflößend aus, er ist es auch. In der Offensive wird die Wucht seiner brachialen Schüsse spürbar. Seine Tacklings bringen die gegnerische Mannschaft ins Schwitzen.

Peach

Peach ist flink. Zu ihrem hohem Tempo kommt ihre hervorragende Technik, womit sie spielend dem Gegner entwischt oder austricksen kann.

Rosalina

Rosalina mag zierlich wirken, doch dieser Eindruck täuscht. Sie ist ein echtes Energiebündel und als Angreiferin gefährlich. Ihre Torschüsse sind gefürchtet.

Toad

Toad ist ein hervorragender Teamspieler, der durch hohes Tempo und herausstechende Fähigkeiten beim Passen ideal für Angriffe ist.

Yoshi

Yoshi wird für die Gegner dank seiner Kombination aus präzisen Pässen und gefährlichen Schüssen zur Gefahr.

Donkey Kong

Donkey Kong strahlt Power aus und die hat der kraftvolle Spieler auch. Er ist ein hervorragender Verteidiger, an dem nur schwer vorbeizukommen ist. Gleichzeitig versteht er sich auf präzise Pässe. Die Bälle, die er dem Gegner abgenommen hat, kann er so direkt an einen eigenen Angreifer spielen.

Wario

Wario ist ein hervorragender Angreifer, dem dabei sein hoher Wert bei Kraft und seine qualitativen Schüße zugutekommen.

Waluigi

Als Verteidiger räumt er mit seinen Tacklings Gegner aus dem Weg. Möglich machen dies seine hohen Werte bei Tempo- und Technik.

Shy Guy

Der kleine Shy Guy ist ein echter Allrounder, der dank ausgeglichenen Werten jede Position ausfüllen kann.

Daisy

Daily hat sowohl einen hohen Technikwert als auch die Fähigkeit zu präzisen Pässen. Damit kann sie euer Team als Angreiferin, aber auch Verteidigerin bereichern.

Pauline

Die zierliche Figur von Pauline täuscht über ihre enorme Kraft und ihr rasantes Tempo hinweg.

Diddy Kong

Diddy Kong ist vor allem im Mittelfeld gut aufgehoben, wo er seine ausgewogenen Werte gut ausspielen kann.

Bildquelle: Nintendo