Pokémon Karmesin und Purpur: Neues Pokémon vom Typ Geist vorgestellt

The Pokémon Company hat eine neue Kreatur vorgestellt, die in Pokémon Karmesin und Purpur zu finden sein wird. Das neue Taschenmonster heißt Gierspenst und hat mehrere Formen. In der Truhenform hat es den Typ Geist, eine Größe von 0,3 Meter, ein Gewicht von 5 Kilogramm und die Fähigkeit Hasenfuß. Es gehört der Kategorie Schatztruhen-Pokémon an. Die zweite Form ist die Wanderform. Typ, Kategorie und andere Daten sind darüber nicht bekannt.

Während wir auf die Veröffentlichung von Pokémon Karmesin und Purpur noch bis zum 18. November warten müssen, wird die Kreatur in Pokémon GO bereits gesichtet. Dort ist sie im Zusammenhang mit goldenen PokéStops aufgetaucht. Diese gibt es seit dem Community Day Classic am 05. November 2022. Dreht ihr zum ersten Mal einen solchen goldenen PokéStop, erhaltet ihr eine Mysteriöse Münze, über deren Nutzen bisher nichts bekannt ist. In der Umgebung des Spiels taucht Gierspenst in der Wanderform auf. Es ist klein und leicht zu übersehen. Tippt ihr es an, wird eine Münze auf dem Bildschirm abgebildet. Fangen lässt sich die Kreatur nicht.

Im neuen Pokémon Karmesin und Purpur Trailer sind beide Formen des neuen Pokémon vom Typ Geist zu sehen. Ein zweites Video verrät einige Details zum Hintergrund der Kreatur.

Bildquelle: The Pokémon Company