Final Fantasy XVI: Laut Trailer sechs Monate Exklusivität für PS5

Sony hat einen neuen PlayStation 5 Trailer veröffentlicht, der den Titel „Play Like Never Before“ trägt. Im Video hat auch das kommenden Rollenspiel Final Fantasy XVI einen kurzen Auftritt. Während des gezeigten Bildmaterials wird unten ein Text eingeblendet: „Final Fantasy XVI anticpated Summer 2023. PS5 exclusive for six months.“ Demnach ist das Spiel also für mindestens sechs Monate exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

Quellen: YouTube PlayStation via Wario64; abgerufen am 07. November 2022, 15:46 Uhr

Bildquelle: Square Enix