Chained Echoes erscheint am 08. Dezember für Konsolen und PC

Für das Rollenspiel Chained Echoes gibt es nun einen Erscheinungstermin. Am 08. Dezember 2022 erscheint das Spiel für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series. Ebenfalls ab diesem Tag wird das Spiel via Xbox Game Pass für PC und Konsolen spielbar sein. Auch Cloud wird über den Game Pass unterstützt.

Chained Echoes wird von Matthias Linda entwickelt. Sieben Jahre hat er an dem Projekt gearbeitet. Den Soundtrack verantwortet Eddie Marianukroh. In dem 16-bit RPG begleitet ihr eine Gruppe von Helden, die auf dem Kontinent Valandis dafür kämpft, einen Krieg zwischen drei Königreichen zu beenden. Das Spiel setzt auf rundenbasierte Kämpfe und verzichtet auf Zufallsbegegnungen. Während eures Abenteuers steht euch ein Luftschiff zur Verfügung, welches ihr gestalten könnt. Im Kampf stehen euch nicht nur Magie und euer Schwert zur Seite, sondern auch Mechs.

Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren möchtet, findet ihr hier mein Interview mit Matthias.

Quelle: PR Hound Pressemitteilung vom 08. November 2022

Bildquelle PR Hound