Nintendo hat einen Fire Emblem Engage Story Trailer veröffentlicht, der den Namen „Der Wyrmgott erwacht!“ trägt. Das Spiel erscheint am 20. Januar 2022 für die Nintendo Switch. Schauplatz des neuen Ablegers ist der Kontinent Elyos. Dieser ist Heimat von vier Nationen, in deren Mitte ein heiliges Land liegt.

Einst bezwangen die Bewohner den Dämonendrachen und konnten diesen verbannen. Erste Anzeichen legen sich wie ein düsterer Vorbote über den Kontinent und kündigen das Wiedererwecken des Dämonendrache an. Ihr schlüpft in Fire Emblem Engage in die Rolle des Wyrmgottes Alear, der ohne Erinnerungen erwacht und kämpft, um die Wiedererweckung zu verhindern. An eurer Seite stehen die sogenannten Embleme, die ihr herbeirufen könnt. Dabei begegnet ihr auch zahlreichen Helden vergangener Fire Emblem-Ableger. Einige davon seht ihr im neuen Trailer.

Quelle: Nintendo DE YouTube; abgerufen am 16. November 2022, 15:04 Uhr

Bildquelle: Nintendo