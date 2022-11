Gran Turismo 7: World Finals und Ferrari Vision GT Teaser Videos

In dieser Woche findet das Weltfinale der Gran Turismo World Series 2022 statt. Diese wird ab dem 24. November aus Monaco übertragen. Im Vorfeld hat Polyphony Digital nun einen Teaser veröffentlicht.

Weltfinale der Gran Turismo World Series 2022 Events

24. November 2022: TOYOTA GAZOO Racing GT Cup

25. November 2022: regionales Finale des Nations Cup

26. November 2022: Finale des Manufacturers Cup

27. November 2022: großes Finale des Nation Cup

Die vier Renntage werden über Gran Turismo TV und Gran Turismo LIVE live übertragen. Die Eventseite mit Fahrerlisten, Rennabläufen und mehr findet ihr an dieser Stelle.

Veröffentlicht wurde zudem ein weiteres Video, der „Ferrari Vision Gran Turismo: Teaser“. In der Videobeschreibung heißt es „Something big is coming.“ Die Enthüllung erfolgt im Rahmen des Nations Cup Finales am 27. November 2022. Im Laufe dieser Woche wird zudem das 25th Anniversary-Update für das Rennspiel erscheinen.

Quellen: gran-turismo.com, Gran Turismo TV YouTube; abgerufen am 21. November 2022, 20:01 Uhr

Bildquelle: Polyphony Digital