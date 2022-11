Need for Speed Unbound Gameplay Trailer zeigt ein Speed-Rennen

Electronic Arts hat ein neues Gameplay Video zu Need for Speed Undbound veröffentlicht. Der Trailer zeigt ein Speed-Rennen-Event aus dem Spiel, bei dem ein Mercedes 190 E antritt. Das Video gewährt zudem einen Einblick in die Treffpunkte und Nebenwetten. In der Untergrund-Szene finden sich die sogenannten Treffpunkte, bei denen Streetracer aufeinandertreffen und ihre Fahrzeuge zur Schau stellen. Bei den Nebenwetten kann Geld auf Racer gesetzt werden.

Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung vom 21. November 2022

Bildquelle: Electronic Arts