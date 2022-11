Howl: Märchen trifft auf Strategie

Das Entwicklerstudio Mi’pu’mi Games hat das Spiel Howl angekündigt. Es soll 2023 für die Nintendo Switch und den PC (Epic Games Store und Steam) veröffentlicht werden. Das rundenbasierte Spiel beruht auf klassischen Märchen.

Ihr schlüpft in Howl in die Rolle eines gehörlosen Propheten, der sich auf die Suche nach einem Heilmittel begibt, um einer Heimsuchung zu begegnen, die Menschen in Wölfe verwandelt. Bis zu sechs Schritte könnt ihr in den taktischen Kämpfen vorausplanen, um eure Gegner zu bezwingen. Optisch wird das Abenteuer durch „lebendige Wasserfarbe“ abgebildet, die den Eindruck erweckt, die Geschichte wird in Echtzeit gemalt.

Quelle: Mi’pu’mi Games Pressemitteilung vom 21. November 2022

Bildquelle: Mi’pu’mi Games