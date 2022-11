Nintendo Switch Sports Golf Update erscheint Ende des Monats

In wenigen Tagen erscheint das Nintendo Switch Sports Golf Update, nämlich am 29. November 2022. Es erweitert das Spiel um die Sportart Golf und beinhaltet 21 Löcher aus der Wii Sports-Serie. Im sogenannten K.O.-Golf scheidet am Ende jeder Runde die Person mit den meisten Schlägen aus. Darüber hinaus wird es auch lockere Wettkämpfe geben, in denen ihr gegen Familie oder Freunde antreten könnt. Das Nintendo Switch Sports Golf Update wird wie auch vorherige Updates kostenlos sein.

Update: In der ursprünglichen Meldung hieß es 28. November. Bei uns steht das Update ab dem 29. November zur Verfügung. Siehe dazu die Ankündigung von Nintendo Deutschland, die einige Stunden nach der Meldung von Nintendo o America erfolgte: https://twitter.com/NintendoDE/status/1594978996688543744

Quelle: Nintendo of America Twitter; abgerufen am 22. November 2022, 07:45 Uhr

Bildquelle: Nintendo