Genshin Impact 3.3 „Aller Sinn klar, alles Sein leer“ vorgestellt

Kartenspiel Geniale Beschwörung

Ab dem 07. Dezember 2022 steht Genshin Impact 3.3 zur Verfügung. Die kommende Version trägt den Namen „Aller Sinn klar, alles Sein leer“. Teil dieser Version ist das Kartenspiel „Geniale Verschwörung“. Es lässt sich gegen NPCs und andere Personen spielen. Das Kartenspiel kombiniert das elementbasierte Kampfsystem von Genshin Impact mit einer Strategie-Komponente. Ziel ist es, alle Figurenkarten des Gegners zu besiegen. Je mehr NPCs geschlagen werden, desto mehr Karten und dynamische Bildseiten lassen sich beim Kartenhändler erwerben.

Genshin Impact 3.3 Figuren und Banner

Mit Genshin Impact 3.3 wird es zwei neue spielbare Figuren geben. Zum einen Wanderer, den ihr bisher als Scaramouche kanntet. Es ist eine 5-Sterne-Figur, die im Kampf einen Katalysator als Waffe einsetzt und das Element Anemo nutzt. Er wird eine Rolle im kommenden Archontenauftrag Zwischenkapitel „Umgekehrte Schöpfung“ spielen.

Ebenfalls neu ist die 4-Sterne-Bogenschützin Faruzan. Auch sie nutzt Anemo als Element. Im Kampf ist sie in der Lage, Truppenmitgliedern einen Anemo-Schadensbonus zu gewähren und den Anemo-Widerstand von nahen Gegnern zu verringern.

Wanderer, Faruzan und Arataki Itto werden in der ersten Hälfte von Genshin Impact 3.3 in den Aktionsgebeten verfügbar sein. In der zweiten Hälfte kehren die Figuren Shougun Raiden und Kamisato Ayato zurück.

Genshin Impact 3.3 Events

Auch die Events der kommenden Spielversion stehen fest. In „Akitsu Kimodameshi“ könnt ihr mit Arataki Itto „Steinzerstörer“-Minispiele bestreiten. „Spurensuche in der Wildnis“ lässt euch auf Zeit „Spurensucheballons“ sammeln. Zudem kehren „Windflucht“ und „Verlorene Stadt an der Front“ mit einigen Neuerungen zurück.

Trailer

Livestream Aufzeichnung

Vergesst nicht, die drei aktuellen Promo Codes aus dem Livestream einzulösen, ehe diese ungültig werden.

Quelle: HoYoverse Pressemitteilung vom 25. November 2022

Bildquelle: HoYoverse