Die Siedler: Neue Allianzen erscheint im Februar für PC

Das Echtzeitstrategiespiel Die Siedler: Neue Allianzen wird am 17. Februar 2023 für den PC erscheinen. Vorbestellen lässt es sich via Ubisoft Connect und den Epic Games Store. Das Spiel befindet sich zudem für Amazon Luna, PlayStation und Xbox in Entwicklung. Diese Versionen werden zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Die Siedler: Neue Allianzen wird drei Spielmodi bieten: Solo-Kampagne, Extrem-Modus und Gefecht. Der Gefechtsmodus wird im ersten Livestream von Creative Director Christian Hagedorn beleuchtet. Angekündigt ist der Stream für den 01. Dezember 2022. Er beginnt um 16:00 Uhr und wird eine Stunde dauern. Zuschauen könnt ihr via Twitch.

Quelle: Ubisoft Pressemitteilung vom 28. November 2022

Bildquelle: Ubisoft