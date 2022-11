Gran Turismo 7: Ferrari Vision Gran Turismo Trailer

Am Wochenende fanden die Gran Turismo 7 World Finals statt. In diesem Rahmen wurde auch der Ferrari Vision Gran Turismo enthüllt, den Polyphony Digital in einem Trailer zeigt. Fahrbar ist das Auto im Spiel noch nicht. Möglich ist diese frühestens ab Mitte kommenden Monats. Derzeit könnt ihr noch im Rahmen der Viewers Campaign zu den World Finals die vierte und letzte Frage beantworten. Stimmt eure Antwort, erhaltet ihr in einigen Tagen das Auto. Die Antwort findet sich im Stream, es ist Takuma Miyazono.

Die Preise der ersten drei Gran Turismo 7 Viewers Campaign-Fragen gibt es in der Garage unter Geschenke ab dem 30. November 2022. Der Ferrari Vision GT ist ab dem 15. Dezember an gleicher Stelle zu finden. Nehmt ihr nicht an der Viewers Campaign teil, erhaltet ihr den Ferrari Vision Gran Turismo ab dem 23. Dezember über die Brand Central.

Quellen: gran-turismo.com, Gran Turismo TV; abgerufen am 28. November 2022, 15:11 Uhr

Bildquelle: Polyphony Digital