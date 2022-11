Forza Horizon 5: Auktionshaus kehrt in Kürze zurück

Der Forza Support hat sich mit einem Statusupdate zum derzeit deaktivierten Auktionshaus in Forza Horizon 5 gemeldet. In Kürze – eine konkretere Angabe gibt es nicht – soll das Auktionshaus wieder zur Verfügung stehen.

In dem Statement heißt es zudem, es wurden die Credits bei Spielern resettet, die den Super7 Exploit übermäßig ausgenutzt haben. Weitere Aktionen sind nicht geplant. Alle Spieler erhalten per Post direkt im Spiel zwei Autos. Die Nachrichten sind bereits in der Nachrichtenzentrale zu finden. Verschickt wurden der 2021 BMW M4 Competition Coupé und der 2021 Audi RS e-tron GT.

To mitigate recent Auction House price inflation, we have reset credits for those who excessively used the Super7 exploit. As this error was on our side, no further action will be taken and we’re sending all players two hard-to-find cars. The Auction House will reopen soon.

— Forza Support (@forza_support) November 29, 2022