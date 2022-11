Mato Anomalies: JRPG erscheint im März

Das JRPG Mato Anomalies hat einen Erscheinungstermin. Es wird am 10. März 2023 für Nintendo Switch, PC (Steam), Playstation 4 und 5 und Xbox One sowie Xbox Series X |S erscheinen. Erhältlich sein wird es sowohl physisch als auch digital.

Mato Anomalies ist von Visual Novels inspiriert und lässt euch in die Rolle von Detective Doe schlüpfen. Dieser kämpft sich durch die Stadt Mato. Eine neo-futuristische Megalopolis im Orient, in der es zu seltsamen Vorfällen gekommen ist. Unterstützung hat er dabei von Exorzist Gram, der sich in Risse begeben kann, um dämonische Abscheulichkeiten zu bekämpfen.

Quelle: Prime Matter Pressemitteilung vom 29. November 2022

Bildquelle: Prime Matter