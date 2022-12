Monster Hunter Rise und Sunbreak erscheinen für PlayStation, Xbox und Windows

Das Spiel Monster Hunter Rise wird am 20. Januar für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen. Es wird zudem ab Veröffentlichung via Xbox Game Pass für Cloud, Konsole und PC verfügbar sein. Im Frühjahr 2023 folgt die Veröffentlichung der Erweiterung Monster Hunter Rise: Sunbreak für die genannten Plattformen.

Die Monster Hunter Rise Versionen für PlayStation, Windows und Xbox bringen einige neue Features mit. Die Filter Schwarzweiß, Sepia, japanischer und Feudalherr-Stil können auf den gesamten Bildschirm angewendet werden. Ein Audio-Filter ermöglicht es, den Sound alter Filme zu imitieren.

Die PlayStation 5 und Xbox Series X-Version bietet 4-K-Auflösung und Bildraten bis zu 120 fps. Letztere sind nur bei 1080p möglich und wenn euer Monitor dies unterstützt. Die Windows-Version bietet zudem eine optimierte Tastatur- und Maussteuerung. Die Steuerung per Tastatur ermöglicht die Festlegung von Kurzbefehlen. Über die erweiterten Grafikoptionen könnt ihr detaillierte Einstellungen vornehmen, um euer Spielerlebnis zu optimieren. Zusätzlich zur standardmäßigen 16:9 Anzeige ist auch die Nutzung der Ultrawide-Anzeige (21:9 Format) möglich.

Sprach-Chat wird Monster Hunter Rise auf allen neuen Plattformen bieten. 3D Audio unterstützt das Spiel auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows. Die PlayStation 5-Version unterstützt zudem adaptive Trigger-Tasten.

Quelle: monsterhunter.com; abgerufen am 02. Dezember 2022, 01:04

Bildquelle: Capcom