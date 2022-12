From Software hat das Elden Ring „Colosseum Update“ für Elden Ring angekündigt. Dieses ist ab dem 07. Dezember 2022 kostenlos verfügbar. Mit dem Update öffnen sich in Limgrave, Leyndell und Caelid die Tore des jeweiligen Kolosseums. In diesen ist es möglich Duelle, Free-for-All und Team-Kämpfe auszutragen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment YouTube; abgerufen am 06. Dezember 2022, 18:03 Uhr

Bildquelle: Bandai Namco Entertainment