The Great War: Western Front – Erstes Behind the Scenes-Video

Entwickler Petroglyph hat das erste Behind the Scenes-Video zu The Great War: Western Front veröffentlicht. Dieses trägt den Titel ‚Defining the Front Line‘. In dem Video kommen Studio President und Senior Engineer Michael Legg, Senior Producer Ted Morris, Lead Designer Chris Becker, Senior Designer Patrick Pannullo und Senior Content Designer Renato Orellana zu Wort. Sie stellen einige Features des Spiels vor.

Das Strategiespiel The Great War: Western Front soll 2023 erscheinen. Schauplatz ist die Westfront im Ersten Weltkrieg. In Echtzeitschlachten werdet ihr zum Befehlshaber eurer Armee. Eure strategischen Möglichkeiten umfassen sowohl das Ausheben von Schützengräben als auch die Erforschung neuer Technologien wie Panzer und Giftgas. Auch äußere Einflüsse wirken sich auf das Geschehen auf dem Schlachtfeld aus. Schnee und Regen etwa schwächen die Leistung eurer Artillerie und schränken die Bewegungsfähigkeit ein.

Quelle: Petroglyph Pressemitteilung vom 06. Dezember 2022

Bildquelle: Petroglyph