Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 49 – Blubberbescherung

Kapitel 1: Blubberbad

Der neue Weekly #Forzathon ist die erste Wiederholung eines solchen Events in Forza Horizon 5. Wir hatten den Weekly in dieser Form bereits 2021 in Kalenderwoche 10. Ihr benötigt den 1957 BMW Isetta 300 Export. Das Auto muss zunächst ohne Upgrades verwendet werden. Habt ihr eines installiert, entfernt ihr dies also zunächst.

Habt ihr ein Fremdtuning auf dem Auto entfernt ihr es wie folgt: Öffnet das Menü, geht in den Reiter Creative Hub, wählt Tunings und geht ins Tuning-Menü. Hier werdet ihr aufgefordert, das Tuning zu entfernen. Habt ihr selbst Upgrades verbaut, geht ihr zu einem Spielerhaus / Festivalgelände, in den Reiter Fuhrpark, öffnet Upgrades & Tuning und geht in die Kachel Individuelles Upgrade. Dort könnt ihr nun Einstellungen verwalten öffnen und ganz unten die Auswahl Zu Standard-Upgrades zurücksetzen auswählen.

Fehlt euch die Isetta, bekommt ihr sie für 45.000 Credits bei der Automesse oder mit Glück über ein Gebot deutlich günstiger im Auktionshaus.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Mikromaschine!

Ihr soll 88 km/h bei einem Blitzer erreichen. Das Sterne-Ziel spielt hierbei keine Rolle, nur das Tempo selbst. Dies ist ziemlich genau, was ihr mit der Isetta ohne Upgrades schafft. Wichtig ist, dass das Kapitel nur ohne Upgrade erledigt werden kann, dies ist Teil der Vorgabe, auch wenn es aus der deutschen Übersetzung nicht eindeutig hervorgeht. Im Original findet stock jedoch Erwähnung.

Ihr könnt auf der Autobahn den Blitzer Autopista nutzen, fahrt dafür von Osten an. Von Westen werdet ihr keinen Erfolg haben, da ihr vor dem Blitzer eine Steigung habt und zu viel Tempo verliert. Auch von Osten aus benötigt ihr einiges an Anfahrt und solltet den Wagen unbedingt ruhig halten. Es ist nicht nötig, viel zu korrigieren und ihr solltet dies auch nicht. Fuchtelt nicht wild mit der Lenkung, dadurch kann euch am Ende ein entscheidender km/h fehlen. Fahrt ihr ruhig an, kommt ihr leicht über das Ziel (siehe Screenshot).

Solltet ihr eine Isetta im Bestand gehabt haben, die bereits Upgrades hatte und die Entfernung hilft nicht, könnt ihr einige Dinge versuchen, um das Kapitel erfolgreich abzuschließen. Manchmal machen derlei Aufgaben Probleme. Startet euer Spiel erneut, versucht das Gerät bei ausbleibendem Erfolg für eine Minute vom Strom zu trennen oder erwerbt das Auto neu.