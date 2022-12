Death Stranding 2 Teaser Trailer, Spiel für PS5 angekündigt

Im Rahmen der The Game Awards 2022 wurde Death Stranding 2 angekündigt. Damit ist nun auch zweifelsfrei geklärt, was es mit den Teaserbildern auf sich hat, die Kojima Productions im Laufe der letzten Wochen veröffentlicht hat.

Was ist bisher über Death Stranding 2 bekannt? Der Name ist laut Ankündigung ein Working Titel, das fertige Spiel wird also dann wohl einen anderen Namen tragen. Der Trailer ist – wie Fans des Vorgängers unschwer überhören werden – mit einer neuen Version von BB`s Theme untermalt. Der Song heißt „BB`s Theme 2022“. Wie auch die alte Version wurde er von Ludvig Forssell geschrieben. Für das Spiel fungiert Hideo Kojima als Producer, Director, Designer und Schreiber. Als Cast sind bisher Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna und Troy Baker bestätigt.

Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker hatten bereits im Vorgänger eine Rolle. Norman Reedus verkörpert Sam Porter Bridges, Léa Seydoux spielt die Rolle von Fragile und Troy Baker Higgs Monaghan. Alle drei sind im Death Stranding 2 Teaser Trailer zu sehen.

Death Stranding 2 befindet sich für PlayStation 5 in Entwicklung. Wie auch der Vorgänger setzt es auf die Decima Engine.

Quelle: Kojima Productions Pressemitteilung vom 09. Dezember 2022

Bildquelle: Kojima Productions