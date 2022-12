Genshin Impact: Urgestein und neuer Trailer für gewonnene Awards

Nachdem Genshin Impact bereits kürzlich den PlayStation Partner Awards 2022 Grand Award gewonnen hat und als Dankeschön 800 Urgestein verschickt hat, konnte das Spiel nun zwei weitere Awards gewinnen. Bei den The Game Awards 2022 wurde das Spiel als Best Mobile Game ausgezeichnet. Es gewann zudem in der Kategorie Best Ongoing bei den Game Awards.

Als Dankeschön für die Unterstützung der Fans erhaltet ihr vom 10. bis 13. Dezember 2022 täglich eine Nachricht mit jeweils 200 Urgestein. Insgesamt gibt es also auch für diese Awards 800 Urgestein als Dankeschön.

HoYoverse hat zudem anlässlich der Auszeichnungen einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch unten anschauen könnt.

