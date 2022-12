Horizon Forbidden West: Burning Shores DLC erscheint im April für PS5

Guerilla Games hat die Erweiterung Horizon Forbidden West: Burning Shores angekündigt. Diese erscheint am 19. April 2023 für PlayStation 5. Der DLC wird ausschließlich für die Next Gen-Konsole erscheinen, wie es in der Ankündigung heißt. Zwar gibt es das Hauptspiel auch für die PlayStation 4, der DLC allerdings ist PlayStation 5 exklusiv. Technische Gründe sollen bei dieser Entscheidung ausschlaggebend gewesen sein.

Horizon Forbidden West: Burning Shores spielt in den Ruinen von Los Angeles. Die neue Region könnt ihr nicht nur über das Wasser erkunden, sondern auch auf dem Rücken eines Sonnenflügels. Euch erwarten ein Vulkanarchipel und eine Maschinenbedrohung. Die Geschichte spielt direkt nach dem Ende des Hauptspiels. Die neue Region liegt südlich des Klangebiets der Tenakth. Dort erwarten euch nicht nur neue Abenteuer, sondern auch Begegnungen mit neuen Charakteren.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung vom 09. Dezember 2022

Bildquelle: PlayStation