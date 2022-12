Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 52 – Der Herausforderung begegnen

Kapitel 1: Muskelspiel

Dieser Weekly #Forzathon war zum ersten Mal in KW 13 2022 spielbar. Ihr benötigt für das Event den 2018 Dodge Challenger SRT Demon. Das Auto kann für 150.000 Credits bei der Automesse erworben werden. Im Auktionshaus liegen die Sofortkauf-Preise leicht darüber. Über Gebote ist mit etwas Glück und eventuell Geduld ein Schnäppchen möglich.

Das Auto muss für Kapitel 2 stock sein, sprich es dürfen keine Upgrades verbaut sein. Das Auto hat dann die Klasse A 786. Fremdtunings oder selbstvorgenommene Upgrades sind zu entfernen. Das Vorgehen hängt dabei davon ab, ob ihr ein Tuning einer anderen Person installiert habt oder selbst Upgrades vorgenommen habt.

Nutzt ihr ein Fremdtuning? Öffnet das Menü, geht in den Reiter Creative Hub, wählt dort Tunings und dann öffnet ihr das Tuning-Menü. Nun wird euch ein Hinweis eingeblendet, die Datei ist gesperrt. Bestätigt mit Ja, um das Tuning zu entfernen.

Habt ihr selbst Upgrades verbaut, könnt ihr bei einem Haus oder Festival-Außenposten im Reiter Fuhrpark den Punkt Upgrades & Tuning wählen. Geht in den Punkt Individuelles Upgrade, Einstellungen verwalten und wählt den untersten Punkt: zu Standard-Upgrades zurücksetzen. Euer Auto ist nun wieder im Serienzustand.

Kapitel 2: Voll Groovy

Ihr sollt die Standardausführung beibehalten und ein A-Klasse-Beschleunigungsrennen gewinnen. Diese Beschreibung mag ein wenig unglücklich sein, gemeint ist damit stock, siehe auch die Erläuterungen in Kapitel 1. Upgrades sind also tabu. Beschleunigungsrennen findet ihr über den Filter Drag-Rennveranstaltungen. Diese Rennen sind naturgemäßg sehr kurz. Bis zu welchem Schwierigkeitsgrad ihr das Rennen gewinnen könnt, kann jedoch variieren. Entscheidend ist hier vor allem, ob ihr Handschaltung nutzt oder Automatik verwendet. Handschaltung ist im Vorteil, wenn ihr gut schaltet. Bis Überdurchschnittlich solltet ihr auch mit Automatik gut gewinnen können. Lasst euch dabei vom schlechten Start des Dodge nicht beeindrucken, er punktet in dem Bereich nicht, sollte aber später die Führung übernehmen können. Klappt dies bei euch nicht, könnt ihr selbstverständlich im Grad auch noch einige Stufen nach unten gehen oder mit Tourist direkt auf Nummer sicher gehen. Viel Belohnung bringen Drag-Rennen auch auf hohem Grad nicht ein.

Bei Kapiteln dieser Art gibt es immer wieder Berichte von Personen, dass das Kapitel nicht abgeschlossen wird, obwohl das Tuning entfernt wurde. Bei Kapiteln dieser Art gibt es immer wieder Berichte von Personen, dass das Kapitel nicht abgeschlossen wird, obwohl das Tuning entfernt wurde. Es gibt einige Dinge, die ihr in einem solchen Fall probieren könnt. Beginnt mit dem Klassiker, startet euer Spiel neu. Hilft dies nicht, trennt euer Gerät für eine Minute gänzlich vom Strom. Habt ihr die Möglichkeit, das Spiel zu streamen, könnt ihr diese versuchen, oft ist dies die rettende Lösung. Hilft alles nichts, löst erfahrungsgemäß der Neukauf des Autos das Problem. Vorsicht, wenn ihr dabei das Auktionshaus verwendet. Ein Auto von dort kann ebenfalls Upgrades verbaut haben. Der Neukauf ist oft aber nicht immer die Lösung. Sind die Kosten für das Auto für euch im Spiel viel Geld, zieht in Betracht, den Weekly nicht zu beenden.

Kapitel 3: Mehr Power

Ihr sollt auch für dieses Kapitel ein Beschleunigunsrennen gewinnen, nun aber in der Klasse S1. Bedeutet, ihr müsst euer Auto mit Upgrades zunächst in die entsprechende Klasse bringen. Ihr könnt dafür ein automatisches Upgrade vornehmen, selbst Upgrades verbauen oder ein fertiges Tuning laden. Es gibt einige Drag-Tunings, wobei die Wahl vernachlässigbar ist, ihr gewinnt auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden auch mit einem anderen Setup. Ein Tuning für Drag findet ihr zum Beispiel mit foolgendem Freigabe-Code: 145 722 328.

Kapitel 4: Limitierte Edition

Für den Abschluss müsst ihr nach dem zweiten gewonnenen Drag-Rennen ein Foto von eurem 2018 Dodge Challenger SRT Demon knipsen. Am schnellsten geht dies mit einem Promo-Schnappschuss, da dabei die Entwicklung vom Bild entfällt. Zulasten der Qualität. Möchtet ihr das Bild verwenden, fertigt eine normale Aufnahme an. Das Bild wird in diesem Fall entwickelt, was einige Augenblicke länger beansprucht.