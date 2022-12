Stardew Valley 1.5 Update auf Mobilegeräten verspätet sich

Vor einigen Wochen hatte ConcernedApe in Aussicht gestellt, bis Ende 2022 Stardew Valley 1.5 für Mobilgeräte veröffentlichen zu können. Kurz vor Jahresende hat er diese Pläne nun einkassieren müssen. In einem Tweet erklärt er, dass das Update wohl schon veröffentlicht werden könnte. Man benötigt jedoch eine Woche zur Qualitätssicherung.

Stardew Valley 1.5 erscheint also erst 2023 für Mobilgeräte. Einen konkreten Termin nennt ConcernedApe in dem Tweet nicht. Ob das Spiel tatsächlich in der ersten Januarwoche das langersehnte Update erhält, ist damit offen.

MOBILE: The porting team and I have been working extremely hard this past week on the 1.5 update. We’re so close. We could probably release right now. But we need 1 more week to ensure quality. I accept full responsibility for not hitting the end of year target.

— ConcernedApe (@ConcernedApe) December 30, 2022