PAYDAY 3: A New Dawn Video enthüllt Logo des Spiels

Starbreeze Studios begrüßt das neue Jahr mit einem frischen PAYDAY 3 Video. Der Clip trägt den Namen „A New Dawn“ und enthüllt das Logo des Spiels. Das Video bestätigt, dass das Spiel 2023 erscheinen wird.

PAYDAY 3 befindet sich für PC und Konsolen in Entwicklung. Mit dem neuen Video kündigt Starbreeze Studios zudem an, dass das Spiel bei Steam erscheinen wird. Das Community Hub auf Steam soll die zentrale Plattform auf dem PC sein, wie bereits beim Vorgänger. Die Steamseite des Spiels ist nun ebenfalls online. Damit kann das Spiel nun auch auf die Wunschliste gepackt werden.

Quelle: Starbreeze Studios