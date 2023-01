Die kommende Genshin Impact Version 3.4 steht vor der Tür. Im Vorfeld wird HoYoverse diese wie gewohnt in einer Sondersendung vorstellen. Ausgestrahlt wird diese am 06. Januar 2023 ab 13:00 Uhr (UTC+1) über den offiziellen Twitch-Kanal des Spiels. Eine Stunde später – am 06. Januar 2023, 14:00 Uhr (UTC+1) – folgt die Ausstrahlung bei YouTube. Wie gewohnt wird es im Rahmen des Streams auch neue Promo-Codes geben.

Quelle: HoYoverse; abgerufen am 04. Januar 2023, 18:10 Uhr

Bildquelle: HoYoverse