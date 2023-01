chained_echoes_overdrive_system

In den Kämpfen von Chained Echoes spielt das Overdrive System eine zentrale Rolle. Vor allem in Bosskämpfen kann die Nutzung dieses Systems über Sieg oder Niederlage entscheiden. Auch gegen einige Trashmobs kann es eng werden, das System zu missachten.

Die Overdrive-Anzeige

Die Overdrive-Anzeige in Chained Echoes ist in drei Bereiche unterteilt: Gelb, Grün und Rot. Auf der Anzeige ist ein Cursor, der anzeigt, in welchem der drei Bereiche ihr gerade seid. Ein zweiter kleinerer Cursor zeigt an, wie sich eine Aktion auf die Position des Cursors auswirkt. Ihr seht dies, bevor ihr eine Aktion ausführt.

Die folgende Galerie zeigt die Overdrive-Anzeige während eines Bosskampfes in jedem der drei Bereiche. Die Overdrive-Anzeige kann per Einstellungen verändert werden. Damit könnt ihr die Schwierigkeit von Chained Echoes erhöhen oder reduzieren. Für meine Guides verwende ich die Standardeinstellungen. Ihr könntet den Overdrive-Bereich reduzieren oder für eine leichtere Spielerfahrung vergrößern.

Overdrive

Zu Beginn eines Kampfes solltet ihr den grünen Bereich der Overdrive-Anzeige anstreben. Erreicht ihr diesen, befindet ihr euch im Overdrive. Dies bietet drei entscheidende Vorteile im Kampf.

eure Gruppe erleidet weniger Schaden

eure Gruppe verursacht mehr Schaden

der Einsatz von Talenten (Fähigkeiten) kostet nur die Hälfte der TP

Ihr benötigt also weniger Heilung und könnt mehr Talente einsetzen, bis ihr eure TP durch Aktionstalente oder Items auffüllen müsst. Vor allem in Bosskämpfen macht euch dies das Leben leichter. Euer Ziel sollte es sein, den Overdrive Zustand zu erreichen und zu halten.

Overheat

Bewegt sich der Cursor zu weit nach rechts, erreicht ihr Overheat. Diesen Bereich solltet ihr insbesondere in Bosskämpfen meiden. Ihr verliert die Vorteile von Overdrive und nehmt nun deutlich mehr Schaden. Kämpfe können so außer Kontrolle geraten und euch in Schwierigkeiten bringen. Einen Kampf in Overdrive zu führen bedeutet, die größtmögliche Kontrolle über das Kampfgeschehen zu haben.

Kontrolle der Overdrive-Anzeige – Cursor kontrollieren und Talentstyp

Die meisten Aktionen im Kampf verschieben den Cursor nach rechts. Dies gilt auch für gegnerische Aktionen. Ihr müsst den Cursor also unter Umständen nach links verschieben, um in Overdrive zu bleiben. Dafür habt ihr folgende Optionen:

Charaktere im Kampf auswechseln

Abwehr als Aktion im Kampf einsetzen

einen Ultra-Move einsetzen

ein Talent des aktuellen Talentstyp einsetzen

Charaktere könnt ihr zu Beginn noch nicht wechseln. Erst im späteren Verlauf von Kapitel 1 spielt ihr zeitweise mit mehr als vier Truppenmitgliedern und könnt davon Gebrauch machen.

Ultra-Moves sind besonders mächtige Aktionen. Ihr könnt sie nur einsetzen, wenn die Ultra-Move Anzeige gefüllt ist. Anschließend benötigt sie eine Weile, um sich zu füllen. In Bosskämpfen steht sie euch grundsätzlich von Anfang an zur Verfügung, unabhängig davon, ob ihr die Leiste zuvor geleert habt. Die Ultra-Moves eignen sich nur bedingt dafür, die Overdrive-Anzeige zu kontrollieren. Aus taktischen Gründen ist es oft nicht die beste Option, den Einsatz von einem Ultra-Move zu lange hinauszuzögern.

Abwehr kann jeder Charakter während seines Zuges im Kampf einsetzen. Diese solltet ihr aber nur in Ausnahmefällen nutzen. Diese Züge sind letztlich verlorene Züge, da die Figur in dieser Runde nicht zum Kampf beitragen kann. Wenn dies die einzige Option ist in Overdrive zu bleiben, nutzt sie. Ein verlorener Zug ist weniger schmerzhaft als die gesamte Gruppe in Overheat zu bringen. Aus taktischer Sicht kann dies zudem helfen, nötige Heilung zu reduzieren. Abwehr spielt aber insgesamt eine eher untergeordnete Rolle, wenn ihr die Kämpfe solide kontrollieren könnt.

Talentstyp

Der Talentstyp ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, in Overdrive zu bleiben. Sobald ihr Overdrive erreicht, verschwindet das Schloss am linken Ende der Overdrive-Anzeige. An dieser Stelle erscheinen nun ein Symbol und eine Zahl. Im folgenden Screenshot seht ihr, wie gerade Overdrive erreicht wurde, was zur Folge hat, dass das Schloss nun verschwindet und ein Talentstyp an dessen Stelle tritt.

Das Symbol zeigt den aktiven Talentstyp an. Die Zahl gibt die Menge der Runden an, die dieser noch aktiv ist. Anschließend wechselt der Talentstyp, sollte der Kampf noch laufen.

Nutzt ihr ein Talent des aktiven Talentstyps, verschiebt ihr den Cursor deutlich nach links. Entsprechende Talente erkennt ihr an dem Symbol und der gelben Schrift. Da der Einsatz von einem solchen Talent die Overdrive-Anzeige deutlich herabsetzt, solltet ihr darauf achten, nicht aus Overdrive zu kommen. Bei Bedarf nutzt eine andere Aktion.

Der Talentstyp ist auch in Overheat noch vorhanden. Solltet ihr also im Kampf in Overheat kommen, könnt ihr damit wieder Overdrive erreichen.

Im folgenden Screenshot seht ihr ein Beispiel für einen aktiven Talentstyp, der noch für zwei Runden aktiv ist. Achtet dabei auch auf das Aktionstalent unten, dort seht ihr die farbliche Hervorhebung bei der Schrift und das identische Symbol wie oben. Würdet ihr in diesem Beispiel nun mit Giftschuss angreifen, wird dies den Cursor erheblich nach links verschieben. Power-Schuss hingegen wäre in dieser Situation ein Garant dafür, Overheat zu erreichen.

Der folgende Ausschnitt aus einem Screenshot zeigt ein Beispiel für Overheat. Hier seht ihr, dass das aktive Aktionstalent Heiltalente sind. Der Einsatz einer entsprechenden Heilfähigkeit würde euch wieder in Richtung Overdrive-Bereich bringen:

Habt ihr das Overdrive-System von Chained Echoes verstanden, erleichtert euch dies das Spiel ungemein. Ihr könnt euch in den Kämpfen auch anderweitig einige Vorteile verschaffen, sich mit diesem System zu befassen ist aber quasi unumgänglich, vor allem wenn ihr die Einstellungen nicht zu euren Gunsten verändern möchtet. Ein Knackpunkt dabei ist der Talentstyp. Dieses kleine Detail wirkt sich entscheidend auf die Kämpfe und die Schwierigkeit aus, da es vor allem bei Bossen ohne diese Funktion kaum möglich ist, in Overdrive zu bleiben. Die Talentstypen werden zufällig gesetzt und entsprechen nicht zwangsläufig dem, was auch aus taktischer Sicht an Aktionen gerade Sinn ergibt.

Genau darin liegt die Kunst, das Kampfsystem in Chained Echoes zu perfektionieren und die Kontrolle im Kampf zu haben. Ihr müsst abwägen zwischen dem, was maximal effizient wäre und dem, was sich günstig auf die Overdrive-Anzeige auswirkt. Die Overdrive-Anzeige betrifft eure gesamte Truppe. Bringt euch ein besonders wirkungsvolles Talent in Overheat habt ihr langfristig mehr verloren als mit ein paar zusätzlichen Schadenspunkten gewonnen.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Chained Echoes