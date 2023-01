Forza Horizon 5 Festival Spielliste KW 01 2022 – Aufgaben, Belohnungen und Voraussetzungen

Belohnungen Serie 16:

Belohnungen Sommer:



Belohnung Die Horizon Super7:

Anmerkung: Erfordert den Abschluss aller sieben Die Super7 Herausforderungskarten. Karten können bei Schwierigkeiten verbrannt und so gegen eine andere Karte getauscht werden.

Den Weekly Forzathon „Für Wildheit gebaut“ und tägliche Herausforderungen findet ihr in diesem Guide. – 5 Punkte + 80 / 160 #Forzathon Punkte

Der GT 2+2 Fastback und der Boss sind meiner Empfindung nach die idealen Kandidaten, um Blitzer und Zone mit einem Tuning zu fahren. Im Falle vom GT 2+2 Fastback wählt ihr das unterstrichene, vordere Tuning, da das andere super für den Blitzer ist, aber in Kurven sehr unbeweglich ist, dadurch in der Zone nicht so toll zu fahren ist.