Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 01 – Für Wildheit gebaut

Kapitel 1: Cover-Auto

Für den ersten Weekly #Forzathon des neuen Jahres benötigt ihr den 2021 Ford Bronco. Dieser sollte sich in eurem Besitz finden. Ist dies nicht der Fall, bekommt ihr ihn für 55.000 Credits bei der Automesse. Im Auktionshaus kommt ihr günstiger weg. Beachtet dort bei der Suche die Modellbezeichnung „Ford Bronco ´21“. Direkt davor bei der Auswahl habt ihr Ford Bronco, was die Bezeichnung für den 1975 Ford Bronco ist.

Es ist für diesen Weekly #Forzaton kein Tuning nötig. Optional steht es euch frei, Upgrades zu erstellen oder ein Fremdtuning zu installieren. Es gibt kein Kapitel, welches stock (das Auto ohne verbaute Upgrades) verlangt.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: Für Wildheit gebaut

Ihr sollt das Rennen „Baja California, Pfad“ gewinnen. Das Rennen gehört zur Dirt-Rennserie und ist südöstlich vom Horizon Baja-Außenposten zu finden. Bei Weekly #Forzathon-Aufgaben könnt ihr Schwierigkeitsgrad und Fahrhilfen beliebig einstellen. Möglich ist zudem die Nutzung von usergenerierten Inhalten, vorausgesetzt, es wird die Horizon-Strecke und keine Eigenkreation verwendet.

Wie üblich habe ich für euch ein solches Custom-Event erstellt, welches auf Drivatare verzichtet und per Hupe beendet werden kann, solltet ihr es besonders eilig haben. Das Event findet ihr mit folgendem Freigabe-Code: 147 286 125.

Kapitel 3: G.O.A.T.

Ihr sollt auch für dieses Kapitel ein Rennen gewinnen, nun aber eine beliebige Querfeldein-Veranstaltung. Das Wort jede aus der Beschreibung sollte euch nicht verunsichern, dies ist eine unglückliche Übersetzung, die so schon häufiger im Spiel zu finden war. In der Originalfassung wird das Wort any verwendet, was übersetzt zwar auch jede heißen kann, aber in diesem Kontext besser mit beliebig oder irgendein zu übersetzen wäre. Jede ist nicht grundsätzlich falsch übersetzt, in diesem Kontext allerdings schon.

Rundstrecke oder Etappe ist nicht vorgegeben. Die kürzesten Optionen sind:

„Stadt, Querfeldeinstrecke“; 2,0 Kilometer / Runde; beginnt im westlichen Teil der Stadt

„Herenica, Querfeldeinstrecke“; 2,2 Kilometer / Runde; beginnt südlich der Autobahn (Osten) bei Teotihuacan

„Festival, Querfeldein“; 5,1 Kilometer, Etappe; beginnt östlich vom Horizon-Festival Mexiko

Auch hier könnt ihr wieder eine usergenerierte Option verwenden, wie zum Beispiel: Es gibt auch hier keine Drivatare und die Hupe bringt euch optional ins Ziel.

Kapitel 4: Eroberer

Für das letzte Kapitel gilt, was auch beim vorherigen bezüglich Übersetzung gilt. Natürlich sollt ihr nicht drei Sterne bei jedem Wegbereiter holen. Die Aufgabe verlangt, drei Sterne bei einer (!) Durchfahrt zu sammeln. Dies geht auch ohne Upgrade bei „Malpaís“ gut. Ihr findet das Starttor für diesen Wegbereiter direkt an der Autobahn, kurz vor Ende im Westen. Nehmt in dem Fall unbedingt etwas Anlauf. Ich bin kurz vor dem Autobahnkreuz gestartet. Ansonsten fehlt euch am Ende ohne Upgrades Zeit. Malpaís verlangt für 3 Sterne 15 Sekunden.

Die Sterne können in diesem Fall nicht über mehrere Fahrten hinweg gesammelt werden. Dies lässt sich auch nach Abschluss von Kapitel 3 im Spiel erkennen. Wäre dies der Fall, würde unten beim Kapitelfortschritt eine Angabe sichtbar sein, die eure schon verdienten und die nötigen Sterne zeigst. Ist hier nicht der Fall, da ihr drei Sterne in einem Versuch benötigt.