Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 02 – Der Cossie

Kapitel 1: Ikone der 90er

Für den aktuellen Weekly #Forzathon benötigt ihr einen 1992 Ford Escort RS Cosworth. Das Event ist eine Wiederholung aus KW 52 aus dem Jahr 2021. Das Auto ist für 66.000 Credits bei der Automesse verfügbar. Die Preise im Auktionshaus sind zumindest bei den Sofortkäufen deutlich über diesem Betrag. Über Gebote habt ihr aber die Chance, deutlich niedriger zu bieten und somit zumindest eine theoretische Chance auf eine Ersparnis.

Upgrades oder ein Tuning sind in dieser Woche nicht zwangsläufig nötig, optional aber möglich. Mit Blick auf Kapitel 2 bietet sich ein Offroad-Tuning an, solltet ihr das Auto mit Upgrades fahren wollen und die Rennen tatsächlich fahren.

Weiterführende Links:

Kapitel 2: RS steht für Rallyesport

Übersetzungen in Events wie dem Weekly #Forzathon wurden schon im Vorgänger nur selten korrigiert oder ergänzt. Auch in diesem Fall ist dies nicht der Fall, weshalb die Beschreibung noch immer lückenhaft und missverständlich ist. Für Kapitel 2 sind 3 Dirt-Rennen zu gewinnen, bei denen es sich explizit um Etapennenrennen handeln muss. Rundstrecken zählen für dieses Kapitel nicht. Deutlich wird dies in der Originalfassung, in der der Zusatz „trail“ vorgegeben ist. Trail-Rennen sind Etappen. Während diese Rennen in der Übersetzung den Zusatz Pfad haben, ist es im Original „Trail“.

Mit einer Länge von je 6,2 Kilometern sind die Strecken „Desierto, Pfad“ und „Barranca, Pfad“ die kürzesten Dirt-Etappenrennen im Spiel. Das erste Rennen startet südlich vom Vulkan, unweit vom Horizon-Festival Mexiko. Das zweite Rennen findet ihr im Nordosten der Spielwelt, vom Meer aus ein Stück landeinwärts.

Wie gewohnt können beim Weekly #Forzathon Fahrhilfen und Schwierigkeitsgrad frei gewählt werden. Auch usergenerierte Inhalte sind möglich, sofern diese Horizon-Strecken nutzen und keine Eigenkreationen. Über Einstellungen können so Drivatare für garantierte Siege weggelassen werden und auch die Dauer deutlich verringert werden, durch den Einsatz entsprechender Regeln. Folgender Freigabe-Code ermöglicht euch ein Rennen ohne Drivatare zu fahren, welches ihr per Hupe beenden könnt: 147 286 125.

Kapitel 3: Mal wieder rasen

Ihr sollt nun 100.000 Fähigkeitspunkte verdienen. Auch hier kann optional ein Tuning sinnvoll sein, ist aber kein Muss. Verzichtet ihr wie ich auf Upgrades, solltet ihr einige Dinge beachten. Lasst die Finger von zu krassen Steigungen, dabei geht euch in der niedrigen Klasse die Puste aus und zerstört nicht zu schnell zu viele Objekte, irgendwann bremst euch dies zu sehr aus.

Für Fähigkeitspunkte müsst ihr Fähigkeiten ausführen. Jede Fähigkeit gewährt einen festen Betrag an Punkten. Führt ihr schnell hintereinander Fähigkeiten aus, ergibt dies eine Fähigkeitskette. Dieser gewährt euch einen Multiplikator, der im Verlauf einer Kette steigt, weshalb ihr so am schnellsten die Aufgabe abschließen könnt. Es gibt einige effektive Möglichkeit, solche Fähigkeitsketten zu fahren. Driftet ihr gern, könnt ihr die Zone Cara Este nutzen. Drifts sind grundsätzlich eine gute Möglichkeiten, Ketten aufrecht zu erhalten, da sie unkompliziert eingestreut werden können und keine besonderen Voraussetzungen benötigen.

Habt ihr Freude an Rennen, bietet sich Querfeldein an. Neben den üblichen Fähigkeiten wie sauberes Rennen, Überholen und sauberer Start könnt ihr hier oft auch Sprünge und Zerstörungsfähigkeiten ausführen. Sprünge und Zerstörungen könnt ihr auch gut in der offenen Welt ausführen. Sprünge bieten sich in den Dünen an, Zerstörungsfähigkeiten könnt ihr zum Beispiel gut mit Drifts auf dem alten Flugplatz im Südwesten der Spielwelt ausführen.

Mit einer hohen Klasse könnt ihr die Autobahn nutzen und da eine Kombination aus Fast-Treffern und Geschwindigkeitsfähigkeiten erzielen. Dies geht grundsätzlich auch mit niedrigerer Klasse, erschwert aber die Geschwindigkeitsfähigkeiten. Ergänzend oder zusätzlich könnt ihr aber auch hier Drifts einfließen lassen und dabei zum Beispiel in der Mitte oder neben der Autobahn Objekte zerstören, was euch Seitenstreifer einbringt. Spezifische Objekte wie die Werbetafeln gewähren weitere Fähigkeiten für eure Kette.

Kapitel 4: Wing Commander

Zum Abschluss sind 9 Sterne bei Gefahrenschildern gefragt. Die wohl einfachste Option bietet das Gefahrenschild „Cannonball“. Ihr findet es im Norden der Spielwelt, zwischen Vulkan und Stadt. Ihr könnt hier die lange gerade verlaufende Straße als Anfahrt nutzen. Die Anfahrt kann auch hinter der Kurve begonnen werden, um zu verlängern. Ohne Tuning müsst ihr deutlich hinter die Kurve, um die drei Sterne zu schaffen oder ihr begnügt euch je Sprung mit zwei Sternen. Ich rate zu zwei Sternen, da drei auch mit viel Anfahrt knapp sind. Ihr könnt nach Erhalt der Sterne einfach zurückspulen und spart so eine neue vollständige Anfahrt. So ist das Kapitel auch mit zwei Sternen schnell erledigt.