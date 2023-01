Chained Echoes – Die Stadtwache (Kapitel 1)

Farnsport, die tanzende Stadt

Ihr spielt nun als Lenne und Robb. Nach der Vorstellung der neuen Figuren lernt ihr neue Basics. Geht anschließend in das Menü und in den Bereich Talent und auf Talent festlegen. Der Bosskampf gegen Wywian hat euch einen Grimoire-Splitter (GS) gewährt, der jedem Gruppenmitglied zur Verfügung steht. Auch Lenne und Robb, wenngleich die nicht am Kampf beteiligt waren. Der GS ermöglicht es euch je ein Talent zu lernen.

Erlernt nach Belieben je ein Talent mit Robb und Lenne. Ich habe mich für Windstoß mit Lenne und Angriff +2 für Robb entschieden. Die Aktionstalente von Robb sind für den Anfang ausreichend, daher stärke ich seinen Angriff. Die Aktionstalente zu erlernen stärkt die Figuren ebenfalls, weshalb ihr auch diese Route gehen könnt. Lenne deckt mit Wind ein weiteres Element ab, was uns in künftigen Kämpfen zugutekommt, um bei einigen Gegnern die entsprechende Schwäche auszunutzen. Lenne wird vorerst eure einzige Möglichkeit sein, Windschaden zuzufügen. Zwingend erforderlich ist es nicht, entscheidet nach eigenem Ermessen.

Die Stadtwache

Finde die bewaffnete Person vor den Stadttoren.

Steigt die Mauer hinab und lauft die Treppen runter. Geht unterhalb vom Haus mit roten Dach nach unten und öffnet beim Haus mit grünem Dach die Truhe. (250a)

Lauft dann nach links über die Brücke. Der alte Mann spricht euch an. Ihr lernt Row kennen, der alsgleich wieder gehen muss.

Geht weiter und betretet das Haus mit dem blauen Dach. Hebt am Schrank das Geld auf. (25a) Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit dem NPC sprechen. Verlasst das Gebäude. Auch draußen habt ihr die Möglichkeit, mit einigen NPCs zu plaudern.

Auf der anderen Seite des Platzes oben in der Ecke ist ein Doppelhaus mit rotem Dach. Im unteren Stockwerk steht neben dem Eingang eine Truhe. (Augentropfen) Über die Treppe könnt ihr ins Obergeschoss. Hier sind vier Räume. In den beiden Zimmern mit den blauen Bettdecken findet ihr jeweils ein Item im Regal. (je 1 x Snack)

Verlasst das Gebäude und nehmt ein Stück unterhalb die Treppen. Betretet die Station, die ihr an den Luftballons am Eingang erkennt und sprecht mit dem Mitarbeiter. Wählt „Ja, bitte.“ Dies bringt euch vor die Stadt.

Felder von Rohlan

Finde die bewaffnete Person vor den Stadttoren.

Lauft nach Westen und kämpft gegen das Ohrenschwein. Feuer ist seine Schwäche. Folgt dann weiter dem Weg über die Brücke. Dort seht ihr eine Art Orb. Dies ist ein Item. Ihr werdet im Spielverlauf öfter an diesen orangenen Kugeln vorbeikommen. Diese sind bei erneutem Betreten des Gebiets wieder da. Im Gegensatz zu Truhen und den blau leuchtenden Objekten spawnen sie nach. Was ihr erhaltet ist zufällig.

Wenn ihr möchtet, könnt ihr in diesem Gebiet zu den Vögeln laufen. Die schreckt ihr damit auf und sie fliegen davon. Für das Stören von 60 Vögeln erhaltet ihr den Erfolg / die Trophäe/ die Errungenschaft Hitchcock was right. Nötig ist dies nicht, insbesondere, wenn ihr 100 Prozent anstrebt. Ihr werdet im Spielverlauf zahllosen Vögeln begegnen und die Aufgabe auch abschließen können, wenn ihr es nicht darauf anlegt.

Lauft nach der Brücke weiter nach Norden. Dort sehr ihr die gesuchte Person. Nach der kurzen Sequenz folgt ihr weiter dem Weg. Ihr kommt zu einer Gruppe Personen. Der NPC beim Baum ist ein Händler, der Verbrauchsgegenstände anbietet. Im Moment solltet ihr genug haben und nicht einkaufen müssen.

Neben dem alten Mann könnt ihr die Felswand hinaufklettern und sammelt dabei ein Objekt ein. Folgt dem Weg nach Westen, vorbei am Schild mit dem Totenkopf. Dort begegnet ihr einer Boxfliege. Ihre Schwäche ist Wind. Achtet auf die Fähigkeiten, die die Boxfliege einsetzt. Sie hat körperliches Entgehen. Sobald sie dies verwendet, kann Robb ihr keinen Schaden mehr zufügen, da er ausschließlich körperliche Angriffe beherrscht.

Nach dem Kampf lauft ihr nach Süden und geht zwischen den Felsen hindurch an den Strand. Links steht eine Truhe. (Snack)

Geht den Strand entlang zurück und weiter nach Westen. Geht unter dem Wasserfall durch und lest das Item auf. Springt über den Abgrund. Ihr seht nun eine Felswand, die ihr hinaufklettern könnt. Tut dies und geht beim Sand ins Wasser. Verlasst es bei der kleinen Insel mit der Truhe über den Sand. (78a)

Schwimmt weiter und hinter den großen Baumstumpf. Hinter diesem schwimmt ihr nach unten, um einen Geheimgang zu finden. Lauft durch die kleine Höhle zur Truhe. (412a) Mehr gibt es hier nicht.

Geht zurück und schwimmt weiter nach Osten. Lest das Objekt auf und schwimmt dann die Wasserfälle hinab. Rechts könnt ihr über den Sand das Wasser verlassen und eine weitere Höhle betreten. Neben dem Baumstumpf könnt ihr hochklettern und kommt zu einer Truhe. (Medaillon)

Das Medaillon könnt ihr direkt über das Menü ausrüsten. Es gilt als Accessoire. Da es Magie verstärkt, solltet ihr es Lenne geben. Nach unten verlasst ihr die Höhle.

Klettert bei den Felsen runter. Ihr seid wieder bei dem Wasserfall. Folgt dem Weg nach Westen. Hinter dem zweiten Wasserfall geht ihr zunächst nach Süden und springt beim Sand über das Wasser. Oben findet ihr unter einem Baum eine Truhe. (Snack)

Den Weg zurück müsst ihr ein Ohrenschwein und eine Boxfliege besiegen. Achtet auf die Boxfliege, damit eure Angriffe nicht ins Leere laufen. Westlich findet ihr ein Objekt und habt damit hier alles erledigt. Betretet im Norden die Höhle mit den Schädeln.

Terminahöhlen

Untersuche die Höhle.

Lauft über die Holzbrücke. Drüben müsst ihr zwei Robber besiegen, die keine besondere Schwäche haben. Die blau glitzernde Stelle zeigt hier kein Item an, sondern eine verschlossene Tür. Erkundet erst auf der linken Seite. Ihr könnt bei der Brücke durchgehen und diese überqueren. Geht nach unten und klettert die Wand herab, um eine Truhe zu finden. (Snack)

Lauft zurück und geht nun oben durch die Tür. Hinter der nächsten Tür erwartet euch eine Gruppe Goblins. Ihr solltet erst den Schamanen ausschalten, da der Support leisten kann. In anderer Reihenfolge sollte euch die Gruppe aber auch keine Probleme machen.

Ihr könnt nun durch die andere Tür und findet dort eine Kiste. (Schnelle Sandalen) Wenn ihr Lenne zuvor das Medaillon gegeben habt, könnt ihr Robb die Sandalen ausrüsten. Diese erhöhen keine Werte, haben aber den Effekt Erster Schlag. Dieser bietet eine 75-prozentige Chance, im Kampf als Erster zu handeln. Damit habt ihr diesen Teil der Terminahöhlen erkundet und geht zurück in den Raum mit der verschlossenen Tür.

Verwendet den Durchgang daneben. Links ist eine Sackgasse mit einer Gruppe Goblins. Euer Weg führt euch den östlichen Pfad entlang. Ihr findet ein Stück weiter eine nördliche Sackgasse mit Truhe. (Gegenmittel)

Folgt von hier weiter dem Weg nach Süden und ignoriert zunächst die Brücke. Klettert die Felswände hinab, springt über den Spalt und lauft nach Westen zur Truhe. (Engelsflügel x 2) Die Truhe ist euch eventuell zu Beginn der Höhle aufgefallen, als ihr über die Brücke gelaufen seid. Ein gutes Stichwort. Lauft zurück zur Brücke, die ihr zuvor ignoriert habt und geht drüber.

Über euch ist ein offener Raum, den ihr betretet. Ihr müsst erneut gegen eine Gruppe Goblins kämpfen. Sind die besiegt, ist der Weg zum Bett frei. An der glitzernden Stelle findet ihr den gesuchten Schlüssel. (Termina-Höhlenschlüssel)

Verlasst den Raum und geht vor dem Fass unter dem schwarzen Balken hindurch. Öffnet die Truhe. (219a) Über die Felswände unter euch kommt ihr auf einen Weg, der euch zurück zur verschlossenen Tür bringt, die ihr nun mit dem erbeuteten Schlüssel öffnen könnt.

Folgt dem Weg. Ihr kommt zu einem Zimmer, in dem eine Truhe steht. (Süßigkeiten x 2) Damit habt ihr fast das Ende des Abschnitts erreicht. Geht ihr weiter kommt es zu einer Zwischensequenz und es folgt euer nächster Bosskampf.

Robber und Sandwurm

Bevor der Kampf startet wird die Erklärung für Ultra-Moves angezeigt. Dabei lernt ihr auch, dass diese zu Beginn eines Bosskampfes verfügbar sind. Die drei Banditen (Robber) und der Sandwurm werden vom Spiel als ein Kampf gewertet. Im Klartext bedeutet dies, setzt ihr gegen die Banditen einen Ultra-Move ein, ist die Leiste leer. Die Leiste zählt für die Truppe, nicht je Charakter.

Die Phase gegen die Robber könnt ihr aussitzen indem ihr Abwehr oder normale Angriffe verwendet. Die TP und den Ultra-Move solltet ihr euch sparen. Nach wenigen Zügen unterbricht der Sandwurm den Kampf gegen die Robber, unabhängig von euren Aktionen. Manchmal erhalten die Robber die ersten drei Züge und ihr könnt nichts tun. Auch dann taucht der Sandwurm auf. Versucht mit so wenig Schaden wie möglich durch diesen Teil des Kampfes zu kommen. Nach drei Zügen ist die Banditen-Phase überstanden.

Habt ihr noch die Möglichkeit einen Ultra-Move einzusetzen, könnt ihr den von Lenne nutzen. Damit richtet ihr relativ viel Schaden an, mehr als mit ihren Aktionstalenten. Die Schwäche des Sandwurms ist Wasser. Nutzt daher mit Lenne Wasserstoß.

Mit Robb könnt ihr zunächst mit Giftschuss für Schaden über Zeit und dann mit Power-Schuss angreifen. Sollte es nötig sein heilt ihr euch mit Snacks. Optional könnt ihr mit Süßigkeiten TP auffüllen, da die nicht über den Kampf hinweg reichen werden. Zwingend nötig ist es nicht. Die TP regenerieren sich im Kampfverlauf leicht und ihr könnt stattdessen mit einfachen Angriffen überbrücken.

Der Sandwurm kann mit seinem normalen Angriff ein Ziel angreifen. Mit Steinbett erhält er LP- Regen. Setzt er dies relativ früh im Kampf ein, werdet ihr wahrscheinlich mindestens einen Snack benötigen, da der Boss dadurch etwas länger dauert. Idealerweise verwendet ihr mit Robb Items, um mit Lenne die Schwäche vom Boss ausnutzen zu können. Erdschwäche ist ein Debuff, mit dem der Boss den Erdwiderstand aller Truppenmitglieder verringern kann. Mit Erdbeben fügt der Sandwurm allen Truppenmitgliedern Erdschaden zu.

Mit dem Sieg über den Sandwurm endet die Erkundung der Höhle mit einer weiteren Zwischensequenz und die Quest ist abgeschlossen. Es geht zurück nach Farnsport und ihr lernt eine weitere Figur kennen.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Chained Echoes