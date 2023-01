Chained Echoes – Grimoire-Splitter (GS), Talente und FP

In dem Rollenspiel Chained Echoes haben eure Charaktere kein Level, wie ihr es vielleicht aus anderen Spielen gewohnt seid. Dennoch habt ihr Möglichkeiten, diese stärker zu machen. Eine entscheidende Rolle spielen dabei Grimoire-Splitter (abgekürzt mit GS) und Fertigkeitspunkte (abgekürzt mit FP).



Grimoire-Splitter (GS)

Grimoire-Splitter (GS) erhaltet ihr für das Bezwingen von Bossen und für die Erledigung spezieller Aufgaben. Die GS sind in Chained Echoes quasi ein Pendant zu einem Levelaufstieg. Ein erhaltener Grimoire-Splitter steht allen Gruppenmitgliedern zur Verfügung. Auch wenn sich diese bei Erhalt nicht in eurer Truppe befunden haben. Grimoire-Splitter können über das Menü (Talente) ausgegeben werden. Ein GS ermöglicht es ein Talent zu erlernen.

Talente und Tech-Punkte (TP)

In Chained Echoes gibt es drei Arten von erlernbaren Talenten. Aktionstalente, Passive Talente und Stats Booster. Ihr seht im Beispiel unten zudem, die gesperrten Bereiche unten. Das Erlerne oben 6 weitere Talente! bedeutet, ihr müsst von den erlernbaren Talenten noch sechs erlernen, um die im Bereich darunter freizuschalten. Selbiges gilt für den Bereich unten.



Aktionstalente

Aktionstalente könnt ihr im Kampf einsetzen, sie sind quasi eure Skills. Die Aktionstalente sind die sogenannten Fähigkeiten im Kampf. Erlernte Aktionstalente könnt ihr über das Menü unter Talente „Talente festlegen“ ausrüsten. Der Einsatz der Fähigkeiten im Kampf kostet Tech-Punkte (TP). Erlernt ihr ein Aktionstalent, erhöhen sich zudem die Stats des Charakters.

Passive Talente

Passive Talente werden ebenfalls über „Talente festlegen“ ausgerüstet. Ausgerüstete passive Talente sind in den Kämpfen automatisch aktiviert. Sie können zum Beispiel die Resistenz gegenüber Zuständen verbessern, den Schaden gegen Gegnertypen erhöhen oder Werte erhöhen. Ihr benötigt für passive Talente keine TP.

Stats Booster

Die sogenannten Stats Booster oder auch Werte-Booster erhöhen einzelne Werte wie Lebenspunkte, Magie, Angriff oder Abwehr. Ihr müsst die Stats Booster nicht ausrüsten, sie verbessern ab dem Erlernen den jeweiligen Wert bei dem Charakter.

Fertigkeitspunkte (FP)

Eine weitere Möglichkeit, eure Charaktere zu stärken, bieten die Fertigkeitspunkte, kurz FP. Für das Besiegen von Gegnern erhaltet ihr Fertigkeitspunkte. Die funktionieren auf zweierlei Art.

Jedes ausgerüstete Talent erhält FP. Die erhaltene Menge FP fließt zudem in den Pool des Charakters. Mit den FP lässt sich das Level von Talenten erhöhen. Ausgerüstete Talente steigen so über die Zeit im Level auf, wenn ihr genug FP erhalten habt.

Die FP aus dem Pool des Charakters könnt ihr frei für die Verbesserung der Talente des Charakters ausgeben. Hierfür müsst ihr zunächst für eine Erhöhung genug FP haben. Mit jedem Level eines Talents steigt die Menge nötiger FP.

FP können im Spiel gefarmt werden, da normale Gegner nachspawnen. Lohnenswert ist dies nicht unbedingt, schon gar nicht notwendig. Es wird ohne zu farmen einiges an Zeit beanspruchen, bis euer erstes Talent in der Stufe steigt. Dennoch ist es nicht nötig, Zeit aufzubringen, gezielt FP zu farmen. Der Erhalt pro Kampf ist gering. Natürlich ist es mit der Zeit hilfreich, wenn eure Talente verstärkt werden. Wichtiger aber ist es, das Kampfsystem verstanden zu haben. Könnt ihr in den Kämpfen Overdrive beherrschen, müsst ihr euch über FP keine Gedanken machen. Was ihr bei normalem Spielen erhaltet, genügt völlig aus.

Strategie GS / FP

Was lässt sich nun aus diesem Wissen über GS und FP in Chained Echoes mitnehmen? Ihr solltet mit euren ersten erhaltenen GS frühzeitig Aktionstalente erlernen, da diese die Werte der jeweiligen Figur erhöhen. Es bietet sich zudem an, zunächst in für die Figur jeweils sinnvolle Passive Talente und Stats Booster zu investieren. Erhöhter Schaden gegen einzelne Gegnertypen etwa ist nur in seltenen Fällen nützlich, weshalb eine allgemeine Verbesserung von Werten vorzuziehen ist. Ihr solltet die vorhandenen Vorzüge der jeweiligen Charaktere nutzen und ausbauen. Ein Support-Charakter, der kaum für Angriffe genutzt wird, hat keine hohe Priorität bei der Verstärkung offensiver Qualitäten. Versucht nicht eure Truppe zu lauter Tausendsassas zu machen. Jede Figur hat eine Rolle, die sie hervorragend ausfüllt.

Da ihr nicht auf Anhieb alle Aktionstalente freischalten könnt, bietet es sich an, früh optionale GS zu sammeln, um diese zeitnah freischalten zu können. Bei der Erkundung habt ihr die Möglichkeit, einige optionale Bosse und einzigartige Gegner zu entdecken und zu bezwingen. Einige sind eventuell bei erster sich bietender Gelegenheit noch zu stark. Ihr solltet aber zeitnah mit der Schnellreise zurückkehren. So könnt ihr etwa nach Tormund zurück in die Felder von Rohlan.

Mit Bedacht solltet ihr auch die FP investieren, da ihr später die Möglichkeit habt, den Charakteren weitere Talente beizubringen, wenn ihr die dafür nötigen Statuen findet. Konzentriert euch auch bei den FP zunächst auf Dinge, die wichtig für die Entwicklung des Charakters sind. Stärkt, was euch in den Kämpfen besonders gute Dienste leistet und für euch eine entscheidende Rolle spielt. Talente, die ihr weniger nutzt, stellt ihr zunächst nach hinten.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Chained Echoes