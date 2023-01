Monster Hunter Rise: FAQ zu den kommenden Versionen

Am 20. Januar erscheint Monster Hunter Rise für PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One und Xbox Series X. Zudem wird es ab diesem Tag via Xbox Game Pass verfügbar sein. Bevor das Spiel in Kürze für die genannten Plattformen veröffentlicht wird, beantwortet Capcom in einem FAQ einige Fragen zu den neuen Versionen.

So heißt es in dem Monster Hunter Rise FAQ etwa, dass das Spiel für PlayStation 4 und 5 gebundelt ist. Ihr müsst es also auf der PlayStation 5 nicht erneut kaufen, um es auf beiden Konsolen zu zocken. Von PlayStation 4 zu PlayStation 5 können Spielstände übertragen werden. Zwischen Xbox One, Xbox Series X|S und der Windows-Version kann der Spielstand geteilt werden. Es gibt keinen Savegametransfer und kein Cross-save für andere Plattformen.

Aus dem FAQ gehen zudem die maximal möglichen Auflösungen für die neuen Monster Hunter Rise-Versionen hervor:

Xbox One, Xbox One S, PlayStation 4: 1920×1080

Xbox Series S: 2560×1440

Xbox Series X, Xbox One X, PlayStation 5, PlayStation 4 Pro: 3840×2160

Windows: Auflösung abhängig von den PC-Spezifikationen

