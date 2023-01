Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis Developer Commentary Video

Koei Tecmo hat ein neues Video zum Horrorspiel Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis veröffentlicht. Darin kommentieren Producer Yutaka Fukaya und Makoto Shibata – Director des urspünglichen Project Zero ein Segment des Remasters. Gespielt wird ein Abschnitt aus dem Rogetsu Hall Abschnitt.

Project Zero: Die Maske der Mondfinsternis erscheint am 09. März 2023 digital für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Koei Tecmo America YouTube; abgerufen am 13. Januar 2023, 15:35 Uhr

Bildquelle: Koei Tecmo