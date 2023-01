TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 Gameplay Trailer

RaceWard Studio und NACON haben erste Gameplayszenen aus dem Rennspiel TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 veröffentlicht. Der Trailer zeigt den ersten Abschnitt der Isle of Man Tourist Trophy. Gefahren wird Sektion 1 des Snaefell Mountain Course.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3erscheint im Mai 2023 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Das Spiel bietet unter anderem 200 Kilometer Strecke, 32 verschiedene Rennstrecken, unter denen sich sowohl aktuelle als auch historische Strecken finden lassen, 11 Aktivitätstypen, fast 40 Superbike- und Supersport-Fahrer und -Motorräder sowie eine verbesserte Fahrphysik.

Quelle: NACON Pressemitteilung vom 13. Januar 2022

Bildquelle: NACON