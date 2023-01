Beyond Good and Evil 2 nach wie vor in Arbeit

Die letzten Monate waren für Publisher und Entwickler Ubisoft rau. In den vergangenen Tagen sorgte das Unternehmen damit für einige Schlagzeilen. So wurde etwa das Spiel Skull and Bones erneut verschoben und drei unangekündigte Spiele gänzlich gecancelt. Gegenüber PCGamesN hat Ubisoft nun mitgeteilt, dass das Spiel Beyond Good and Evil 2 nach wie vor in Arbeit ist. Sowohl Beyond Good and Evil 2 als auch Skull and Bones wurden bereits vor Jahren angekündigt. Seitdem ist es um beide Projekte eher ruhig, was zu Spekulationen führt und Zweifel nährt. Bereits im Jahr 2008 gab es einen Teaser zu Beyond Good and Evil 2.

Wann das Spiel veröffentlicht wird? Auf diese Frage gibt es bis heute keine konkrete Antwort. Sicher hingegen ist, dass das Spiel vor einer Weile einen zweifelhaften Rekord knacken konnte. Es hält den (traurigen) Rekord für das sich am längsten in Entwicklung befindliche AAA-Spiel. Bis vor einigen Monaten hielt Duke Nukem Forever diesen Rekord, welches seinem Namen schlussendlich doch nicht alle Ehre machte und lediglich gefühlt forever in Entwicklung war. Schlussendlich erschien der Shooter doch noch. Der Hype war zu dieser Zeit jedoch lange verblasst und das Spiel wurde von Kritikern sowie Fans nur mäßig gut aufgenommen. Auch aus Weile wird nicht immer ein gar zu gut Ding.

Quelle: PCGamesN; abgerufen am 14. Janaur 2023, 20:21 Uhr

Bildquelle: Ubisoft