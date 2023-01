Genshin Impact: Endless Adventure in Teyvat Rückschauvideo

Vom 03. bis 10. Januar 2023 war in Paris in der Galerie Joseph die Genshin Impact Ausstellung „Endless Adventure in Teyvat“ zu Gast. Die Kunstausstellung umfasste mehr als 40 Konzeptzeichnungen, Skizzen, Modelle, Entwicklernotizen, Videos, Soundtrack-Alben und eine Sammlung von Kunstwerken, welche von Fans und Künstlern erschaffen wurden. Der Besuch der Ausstellung war kostenlos.

In einem Rückschauvideo habt ihr nun aus der Ferne die Möglichkeit, einen Blick in die „Endless Adventure in Teyvat“-Ausstellung zu werfen.

Quelle: HoYoverse.com; abgerufen am 14. Januar 2023, 20:06 Uhr

Bildquelle: HoYoverse