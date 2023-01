Spiritfarer Atul – Anfragen, Nahrungsvorlieben und mehr

Atul begegnet ihr im Rahmen der Anfrage „Je mehr, desto besser“ auf Barkensheim-Bach. Er ist ein unkomplizierter Passagier, der alles mag und nichts verschmäht. Mit seiner Flötenmusik kann er zudem helfen, die Stimmung anderer Passagiere oben zu halten.

Wissenswertes über Atul

Fundort:

Barkensheim-Bach

Event-Freischaltung:

Unwetter

Lieblingsessen:

Schweinekoteletts (hergestellt in der Kombüse aus Schweinefleisch)

Mag:

Alles!

Mag nicht:

Nichts

Stimmungseffekte:

Repariert Gebäude auf dem Schiff

Beschafft Holz

Sägt Bretter

Spielt muntere Musik

Anfragen von Atul

Klebrige Finger

Die Anfrage erhaltet ihr, wenn ihr Atul (zu dem Zeitpunkt noch schlicht „Bürger am Teich“ genannt) auf Barkensheim-Bach ansprecht.

Birg die verloren gegangene Frucht deines neuen Freunds.

Im Wasser vor euch glitzert es. Dort müsst ihr tauchen, um die Zitrone zu erhalten.

Heiße deinen neuen Passagier an Bord willkommen.

Habt ihr nach Erhalt der Zitrone mit Atul gesprochen, kehrt ihr zurück zum Schiff und sprecht ihn auf dem Bug an.

Seemeister 2000

Habt ihr die vorherige Anfrage beendet, könnt ihr bei eurer Kajüte am Angelplatz mit Atul sprechen, um diese zu starten.

Angle für deinen Onkel Atul.

Werft die Angel aus. Habt ihr diese zuvor benutzt, werdet ihr eine Veränderung beim Angeln bemerken können. Zeitweise färbt sich die Angel rot. Ist dies der Fall, dürft ihr nicht mehr ziehen. Wartet, bis sie wieder die gelbe Farbe angenommen hat und zieht den Fisch weiter an Land. Oft färbt sie sich während des Angelns mehrfach rot. Eure Angel ist nun verbessert und ihr könnt mehr Fischarten an Land ziehen. Dafür wird es etwas schwieriger. Ihr verliert den Fisch, wenn ihr bei rot nicht aufhört.

Neues Reißbrett

Verbessere dein Reißbrett in Alberts Werft erneut.

Im Kapitänstagebuch seht ihr unter „Verbesserungen“, was ihr dafür benötigt. Ihr braucht:

400 x Glims

2 x Ahornstamm

1 x Kalkstein

Habt ihr alles, fahrt ihr zu Alberts Werft. Ansonsten müsst ihr zunächst auf den umliegenden Inseln die Materialien beschaffen. Kauft bei Albert ganz oben unter „Reißbrett“ die Stufe Bastler. Damit schaltet ihr Sägewerk, Webstuhl und Gießerei frei. Bei dieser Gelegenheit ist es sinnvoll direkt auch unter Schiffsgröße „Furchtloser Otter“ zu erwerben, wenn ihr genug Glims habt.

Dies ist nicht Teil der Anfrage, euer Platz auf dem Schiff sollte allerdings weitestgehend ausgeschöpft sein und ihr benötigt für die neuen Blaupausen Bauplatz.

Holzarbeiten

Baue ein Sägewerk.

Nach Abschluss von „Neues Reißbrett“ bittet euch Atul um ein Sägewerk. Dieses könnt ihr nun für 14 Ahornstamm und 20 Leinenfaden bauen. Für Leinenfaden muss zunächst ein Webstuhl her. Dafür muss erst die „Eine alte Bekanntschaft“-Anfrage von Summer abgeschlossen werden. Außerdem die Anfragen „Aus demselben Stoff gemacht“ und „Grundlagen“ von Gwen. Mit dem Sägewerk könnt ihr Holz nun zu Brettern verarbeiten.

Someliére

Ihr solltet beim Angeln früher oder später eine Flaschenpost erhalten. Sobald dies der Fall ist, könnt ihr diese Anfrage bei Atul annehmen.

Atul möchte wirklich, dass du eine Flasche aus dem Meer öffnest.

Geht in das Menü und öffnet die Flaschenpost.

Zweimal messen, einmal sägen

Damit diese Anfrage beginnt, müsst ihr ins Sägewerk gehen und unten einen Baumstamm einwerfen. Es passiert nicht viel, aber ihr könnt nun bei Atul die Anfrage annehmen, der euch das Sägewerk erklärt.

Probiere das Sägewerk aus.

Nutzt das Sägewerk und versucht die gestrichelte Linie zwischen den gelben Zeigern zu halten. Je besser euch dies gelingt, desto mehr Bretter erhaltet ihr pro Baumstamm.

Atuls Werkstatt

Nutzt das Sägewerk für einige Bretter, damit ihr diese Anfrage erhaltet. Mit der Anfrage erhaltet ihr die nötige Blaupause.

Baue ein Haus für Atul.

Dafür sind 30 Ahornbrett und 15 Leinenfaden nötig. Die könnt ihr mit dem Sägewerk und Webstuhl herstellen.

Filmabend

Gib Atul Popcorn.

Popcorn erhaltet ihr, indem ihr in der Kombüse Mais zubereitet. Das Popcorn gebt ihr Atul über Geben, nicht über Nahrung. Als Belohnung erhaltet ihr eine Blaupause zur Verbesserung der Kombüse.

Großer Herd

Werte die Kombüse mit einem verbesserten Herd auf.

Diese Aufwertung ist nützlich, da ihr damit die Möglichkeit freischaltet, in der Kombüse zwei verschiedene Zutaten zu verarbeiten. Dies erweitert eure Möglichkeiten enorm. Für die Aufwertung benötigt ihr 5 Leuchtgelee, 8 Abgefüllter Blitz und 12 Leinenstoff. Leuchtgelee und Abgefüllter Blitz gibt es über Events.

Ortsverband 2187 der Gewerkschaft

Gib Atul Schweinekoteletts.

Das Rezept erhaltet ihr mit der Anfrage von Atul. Es benötigt Schweinefleisch. Ihr könnt in Spiritfarer Schweinefleisch bei Raccoon Inc. auf der Insel Furogawa kaufen. Das Schweinefleisch kocht ihr anschließend ohne weitere Zutat in der Kombüse. Ihr erhaltet Schweinekotelett und gebt es Atul. Denkt daran, dafür Geben zu nutzen.

Aufgepeppt

Rede mit Atul.

Folgt Atul in sein Haus, der über eine Dusche sinniert.

Werte Atuls Haus mit einer Dusche auf.

Damit ihr Atuls Haus mit einer Dusche aufwerten könnt, sind 8 Kiefer und 8 Leinenstoff nötig.

Werte Atuls Haus mit einem Schreibtisch auf.

Der Schreibtisch erfordert 5 Aluminiumbarren, 8 Eichenbrett und 12 Leinenstoff. Aluminiumerz ist am Anfang relativ rar, da ihr einige Anfragen von Summer erfüllen müsst, um den Aluminiumdrachen freischalten zu können. Ihr bekommt mit dem Eisbrecher aber die Chance, Aluminium in der Region hinter dem Eis bei Kisten zu erhalten. Taucht dort. Hattet ihr schließlich Glück, geht zu Olga oder Masha, um Aluminiumerz anzubauen. Gelingt euch dies nicht, müsst ihr die Anfragen von Summer abschließen, bis ihr den Aluminiumdrachen machen könnt. Auch in diesem Fall gilt, ihr könnt dann das Aluminium bei den Schildkröten anbauen, um mehr zu erhalten.

Werte Atuls Haus mit einem Bilderrahmen auf.

Für den Bilderrahmen benötigt ihr 3 Eschenbretter, 6 Kometenpulver und 3 Glas. Daher könnt ihr die Anfrage vermutlich bei Erhalt zunächst nicht abschließen. Eschen gibt es in Oxbury und anderen Inseln dieser Region. Den Ort erreicht ihr erst, wenn euer Schiff den Steinzerstörer hat. Kometenpulver setzt Giovanni an Bord voraus, um das Event Meteorschauer freizuschalten. Dieses bringt euch Kometenstein, den ihr mit dem Zerkleinerer zu Kometenpulver verarbeiten könnt. Glas erfordert eine Gießerei. Dort könnt ihr Leere Flaschen zu Glas verarbeiten.

Die größte Hürde dürfte der Zerkleinerer sein, um den euch Bruce und Mickey bitten. Der Zerkleinerer erfordert Zinkbarren. An Zink kommt ihr nur, wenn ihr die Fähigkeit Abprallen gelernt habt, was in Oxbury möglich ist. Dafür benötigt ihr zwei Obolusse. Ihr könnt einen beim Händler auf Edgeborugh Lane kaufen und zudem die Anfragen von Giovanni vorantreiben, bis er euch seinen übergibt.

Rede mit Atul.

Angelausflug

Gib Atul gebratenes Hühnchen.

Atul gibt euch mit der Anfrage das nötige Rezept. Ihr benötigt Hühnerfleisch und Fett. Fett ist erst im späteren Spielverlauf zu bekommen, denn ihr benötigt einen Zerkleinerer. Eine Erklärung dazu findet ihr bei der Anfrage „Aufgepeppt“. Mit dem Zerkleinerer könnt ihr Sonnenblumen oder Oliven zu Öl verarbeiten. Ihr könnt dann mit Öl und Hühnerfleisch in der Kombüse gebratenes Hühnchen herstellen. Hühnerfleisch könnt ihr in Oxbury beim Händler kaufen. Denkt daran, das fertige Gericht über die Interaktion Geben zu überreichen und nicht über Nahrung.

Familienmahlzeit

Lade Gäste zum Abendessen ein.

Für die Anfrage sprecht ihr nach Belieben Passagiere auf eurem Schiff an und sprecht eine Einladung aus. Sprecht dafür mit den Passagieren, die ihr einladen möchtet. Ihr benötigt drei Gäste. Jeder Gast sagt euch, was er gern zu Essen hätte. Solltet euch für eines der genannten Gerichte das Rezept noch fehlen, erhaltet ihr dieses mit der Einladung. Mit der dritten Einladung ist die Anfrage abgeschlossen.

Souscheffin erster Klasse

Bereite (abhängig von der eingeladenen Person) für (eingeladene Person) zu.

Gefordertes Gericht (0/1)

Bereite (abhängig von der eingeladenen Person) für (eingeladene Person) zu.

Gefordertes Gericht (0/1)

Bereite (abhängig von der eingeladenen Person) für (eingeladene Person) zu.

Gefordertes Gericht (0/1)

Geht in die Kombüse und bereitet die drei geforderten Gerichte zu.

Gib Atul (abhängig vom Gast und gewünschten Gericht).

Gib Atul (abhängig vom Gast und gewünschten Gericht).

Gib Atul (abhängig vom Gast und gewünschten Gericht).

Geht mit den drei zubereiteten Gerichten zu Atul und gebt sie ihm.

Au pied de grenouille

Begib dich nach Hummingberg.

Achtung, wenn ihr diese Anfrage abschließt, wird euch Atul verlassen. Überlegt euch, ob ihr bereit seid, auf ihn zu verzichten. Eventuell möchtet ihr ihn wegen seiner Flötenmusik vorerst behalten. In diesem Fall solltet ihr die Anfrage nicht weiter verfolgen, bis ihr bereit für sein Verschwinden seid. Atul muss nicht zur Immerpforte begleitet werden, er verschwindet einfach nach dem Abendessen. Sobald ihr an Land geht in Hummingberg, läuft das Abendessen.

Rede mit Atul.

Antwortet Atul mit „Ja“, wenn ihr bereit seid.

Onkel ist verschwunden?

Nach der Nacht nach dem Abendessen beginnt die Anfrage automatisch. Ihr müsst die Gäste befragen, auf der Suche nach Atul.

Frag (abhängig von den Gästen aus „Au pied de grenouille“ nach Atuls Verbleib.

Frag (abhängig von den Gästen aus „Au pied de grenouille“ nach Atuls Verbleib.

Frag (abhängig von den Gästen aus „Au pied de grenouille“ nach Atuls Verbleib.

Habt ihr mit zwei der Gäste gesprochen, ist die Anfrage abgeschlossen und es taucht ein Blumensymbol auf dem Schiff auf. In Atuls Unterkunft könnt ihr nun die Seelenblume ernten. Atul ist weg und wird nicht mehr zurückkommen.

Diese Seelenblume ist alles, was von Atul geblieben ist. Still und unerwartet ist er weg. Kein wortreicher Abschied auf dem Weg zur Immerpforte, keine letzte Umarmung auf dem Boot.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Spiritfarer