Genshin Impact: Blick auf kommende Figuren

Kurz vor Start von Genhsin Impact 3.4 gewährt HoYoverse einen Blick auf zwei kommende Figuren, die nicht mit der nächsten Spielversion spielbar werden. Via Twitter wurden Mika und Dehya vorgestellt.

Dehya ist ein Charakter mit dem Element Pyro. Sie ist eine freie Söldnerin der Wüste. Mika hat das Element Kryo und ist ein Landvermesser des Ordo Favonius. Wie gewohnt hat HoYoverse nicht angekündigt, mit welcher kommenden Genshin Impact Spielversion diese Figuren erscheinen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass das die Figuren aus Genshin Impact 3.5 sind. Üblicherweise stellen die Entwickler kurz nach der Vorstellung einer Version die Figuren der darauffolgenden Spielversion vor. Ausnahmen sind selten.

◆ Mika

◆ Coordinates of Clear Frost

◆ Front-Line Land Surveyor of the Knights of Favonius

◆ Cryo

◆ Palumbus#GenshinImpact #Mika pic.twitter.com/tmQPI2sOLp

— Genshin Impact (@GenshinImpact) January 16, 2023