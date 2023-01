Spiritfarer Giovanni – Anfragen, Nahrungsvorlieben und mehr

Giovanni ist der Mann von Astrid. Ihr begegnet ihm während einer Anfrage von Astrid, die auf der Suche nach ihm ist. Die Beziehung der beiden ist turbulent. Giovanni hat eine Menge Charme und gewinnt damit leicht die Herzen der Frauen.

Wissenswertes über Giovanni

Fundort:

Loneberg

Event-Freischaltung:

Meteorschauer

Lieblingsessen:

Rinderfondue (hergestellt in der Kombüse aus Rindfleisch und Fett)

Mag:

Gehobene Küche

Anregendes

Mag nicht:

Alles mit Eiern

Kohlenhydrate

Stimmungseffekte:

Flirtet mit anderen Passagierinnen

Gibt dir Juwelen

Anfragen von Giovanni

Willkommen an Bord

Heiße deinen neuen Passagier willkommen.

Im Rahmen der Anfrage „Bescheidene Bleibe“ von Astrid begegnet ihr Giovanni auf Loneberg. Zurück auf dem Schiff sprecht ihr mit Astrid und anschließend mit Giovanni.

Taktloses Einkaufen

Begib dich zur Profitgier GmbH.

Nachdem Giovanni an Bord ist, erteilt er euch nach einem Gespräch diese Anfrage. Er schickt euch auf Einkaufstour, also ab zur Profitgier GmbH.

Rede mit Giovanni.

Bei der Profitgier GmbH angekommen, erwartet euch Giovanni bereits. Sprecht ihn an.

Kaufe eine Pralinenschachtel im Laden bei der Profitgier GmbH.

Pralinenschachtel (0/1)

Der Händler steht direkt neben euch. Unter Besonderes könnt ihr für 1.000 Glims eine Pralinenschachtel kaufen.

Rede mit Giovanni.

Gib Giovanni die Pralinenschachtel.

Nachdem euch Giovanni überschwänglich gelobt habt, übergebt ihr ihm die Pralinenschachtel. Denkt daran, dafür die Funktion Geben zu nehmen. Die Schatztruhe, wenn ihr Giovanni ansprecht. Die Anfrage ist damit scheinbar erfüllt. Tatsächlich wird euch Giovanni nach einer Weile jedoch erneut um einen Gefallen bitten. Sprecht ihn an, sobald er ein Ausrufezeichen hat. Er gibt euch die Koordinaten für einen neuen Ort, Ambertown-Park.

Begib dich zum Ambertown-Park.

Rede mit Giovanni.

Finde Rosen im Ambertown-Park.

Rosenstrauß (0/1)

Auch wenn ihr die Idee von Giovanni mit Vandalismus abtut, lässt dieser sich nicht abbringen und schickt euch los Rosen im Park zu beschaffen. Ein Stück links von Giovanni könnt ihr den Park betreten und findet dort – noch ein weiteres Stück nach links – einen blühenden Strauch Rosen. Interagiert ihr damit, erhalt ihr den gesuchten Rosenstrauß.

Rede mit Giovanni.

Gib Giovanni Rosen.

Wie zuvor die Pralinenschachtel übergebt ihr Giovanni nun die Rosen. Ihr findet auch diese unter Besonderes.

Rede mit Giovanni auf dem Schiff.

Mit dem Gespräch schließt ihr die Anfrage ab und Giovanni übergibt euch einen Obolus.

Taktloses Treffen

Begib dich nach Oxbury.

Ihr erhaltet diese Anfrage automatisch beim Abschluss der Anfrage „Ich habe meine Zweifel“ von Astrid. Reist nach Oxbury.

Folge Giovanni in Oxbury.

In Oxbury angekommen geht ihr an Land und lauft ein Stück in den Ort rein. Das Spiel wird die Kamera automatisch auf Giovanni richten, der vor einem erleuchteten Fenster steht. Lauft nun zu diesem Haus, damit sich die Anfrage abschließt.

Achtung: Nach Abschluss dieser Anfrage erhaltet ihr am nächsten Morgen eine neue Anfrage von Astrid. Während des Dialogs mit ihr könnt ihr mit „Ja“ oder „Nein“ antworten. Eure Antwort entscheidet über den Erhalt des Erfolgs / der Errungenschaft / der Trophäe Plappermaul („Ja“) oder Meine Lippen sind verschlossen („Nein“).

Ein Ort für Freunde

Die Anfrage erhaltet ihr kurz nach Abschluss von „Rückfall“ (Astrid).

Baue den Aufenthaltsraum.

Den Aufenthaltsraum findet ihr am Reißbrett im dritten Reiter. Er erfordert 14 Eschenbretter und 10 Zinkbarren. Zinkbarren gibt es erst mit der Fähigkeit Abprallen. Die Fähigkeit könnt ihr am Schrein in Oxbury mit dem Obolus von Giovanni und dem vom Händler in Edgeborugh Lane freischalten. Mit Abprallen könnt ihr dann zum Beispiel bei den Southpoint-Docks Zinkerz abbauen. Nutzt dafür dort den Müllcontainer und springt damit hoch. Immer kurz vor der Landung auf dem Container drückt ihr Springen, bis ihr genug Höhe habt, um das Gerüst oben zu erreichen. Dies sollte mit zwei Sprüngen der Fall sein. Von dort könnt ihr rechts mit der Leiter zum Zinkerz gelangen. Ihr werdet dieses zu diesem Zeitpunkt des Spiels noch öfter brauchen. Hebt also mindestens ein Erz auf, um es auf einer Schildkröte anzubauen. So könnt ihr leicht an mehr Zink kommen.

Rede mit Giovanni.

Ein letzter Drink für Unterwegs

Bring Giovanni zur Immerpforte.

Habt ihr die Lounge gebaut, wird euch Giovanni kurz darauf bitten, ihn zur Immerpforte zu bringen. Damit verlässt er euer Schiff. Vor dem Aufenthaltsraum wartet er auf euch und ihr müsst ein letztes Mal mit Giovanni sprechen. Nun könnt ihr das Boot betreten und mit ihm zur Immerpforte fahren. Anschließend findet ihr seine Seelenblume auf der Couch vor Astrids Unterkunft, wo Giovanni oft geschlafen hat.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Spiritfarer