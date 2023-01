Forza Horizon 5 #Forzathon Guide KW 03 – Lobo

Kapitel 1: Lobo Raptor

Der neue Weekly #Forzathon „Lobo“ ist eine Wiederholung aus Kalenderwoche 18 2022. Mit einer Abweichung in Kapitel 4, für die das Ziel reduziert wurde. Gefahren wird das Event im 2017 Ford F-150 Raptor. Dieser ist namensgebend für diesen #Forzathon. In Mexiko wurde der Raptor als Lobo vermarktet.

Den 2017 Ford F-150 Raptor bekommt ihr für 63.000 Credits bei der Automesse. In der aktuellen Hot Wheels (kostenpflichtiger DLC) Saisonmeisterschaft „Gas geben“ kann das Auto als Belohnung freigeschaltet werden. Im Auktionshaus findet ihr ihn mit der Modellbezeichnung „Ford Raptor ´17“. Das Modell wird weit hinten gelistet, weshalb ihr Zeit spart, wenn ihr von hinten anfangt, euch durch die Modelle zu klicken. Ersparnis ist im Auktionshaus aktuell nur über Gebote möglich, wenn keine Mitbieter den Preis zu weit in die Höhe treiben oder unter Umständen per Sofortkauf, wenn dadurch Tuningkosten entfallen. Die sind allerdings diese Woche rein optional und können entfallen.

Kapitel 2: Unaufhaltsam

Für Kapitel 2 sollt ihr ein beliebiges Querfeldein-Rennen gewinnen. Querfeldein ist die einzige Vorgabe, weshalb ihr freie Wahl zwischen Etappe oder Rundstrecke habt. Die kürzesten Optionen sind:

Stadt, Querfeldeinstrecke; Rundstrecke; 2 Kilometer / Runde (im westlichen Teil der Stadt zu finden)

Herencia, Querfeldeinstrecke; Rundstrecke; 2,2 Kilometer / Runde (bei Teotihuacan)

Estadio, Querfeldeinstrecke; Rundstrecke; 2,7 Kilometer / Runde (beim Stadion)

Festival, Querfeldein; Etappenrennen; 5,1 Kilometer (beim Mexiko-Festival)

Ribera Rocosa, Querfeldein; Etappenrennen; 5,2 Kilometer (im Westen, in der Nähe vom Spielerhaus Buenas Vistas)

Oasis, Querfeldein; Etappenrennen; 5,6 Kilometer (nördlich der Autobahn und östlich vom Mexiko-Festival)

Schwierigkeitsgrad und Fahrhilfen sind beliebig wählbar. Als Alternative können zudem usergenerierte Inhalte gefahren werden, sofern diese Horizon-Strecken als Basis nutzen und keine Eigenkreationen. Auf diesem Weg können Schwierigkeit als auch Fahrzeit verringert werden. Eine Möglichkeit bietet: 106 263 092. Das Rennen verzichtet auf Drivatare, da es per Hupe beendet werden kann. Dadurch gewinnt ihr es innerhalb eines Augenblicks. Natürlich könnt ihr das Rennen auch zu Ende fahren, wenn euch danach ist. Einen Nutzen hat es allerdings nicht. Drivatare sind in Verbindung mit der Regel nicht möglich, ihr würdet nicht direkt nach Start per Hupe gewinnen. Die Belohnung ist entsprechend vernachlässigbar. Interessant ist die Strecke daher nur, wenn ihr keine Lust auf ein Rennen im Raptor habt.

Kapitel 2: Expresslieferung

Weiter geht es mit 9 Sternen bei Wegbereitern. Auch hier gibt es keine weiteren Vorgaben, die Wahl ist also euch überlassen. Leicht verdienen lassen sich Sterne beim Wegbereiter „Malpaís“. Das Starttor für diesen PR-Stunt findet ihr direkt neben der Autobahn, kurz bevor diese im Westen endet. Ihr könnt hier selbst ohne ein Tuning 3 Sterne holen.

Für den genannten Wegbereiter nehmt ihr etwas Anfahrt. Ihr könnt vor dem Autobahnkreuz starten, dies genügt für drei Sterne. Setzt den PR-Stunt als Ziel, um die Abfahrt nicht zu verpassen. Meidet so weit wie möglich Objekte wie Kakteen und versucht gegen Ende nicht zu weit nach links zu kommen, da dort ein größerer Hügel ist. Der Sprung kostet unnötig Zeit. Ihr solltet selbst ohne Tuning etwas Luft nach oben haben.

Für andere Wegbereiter bietet sich der Raptor zumindest ohne Tuning nicht gut an. Habt ihr andere Pläne als Malpaís, was grundsätzlich okay und machbar ist, solltet ihr per Upgrades die Leistung erhöhen.

Kapitel 4: Bei Regen und bei Sonnenschein

Zum Abschluss sollt ihr eine Fähigkeitswertung von 100.000 Punkten erzielen. Dieses Kapitel wurde gegenüber Mai 2022 leicht geändert. In der ursprünglichen Eventfassung waren noch 500.000 Punkte nötig. Änderungen und Behebung von Übersetzungsfehlern bei Events sind nicht sehr gewöhnlich, kommen aber selten vor. Insbesondere bei eher hoch angesetzten Zielen ist dies gar nicht so untypisch.

Die 100.000 Punkte könnt ihr verdienen, wie es euch beliebt und am einfachsten fällt. Es gibt einige solide Möglichkeiten, solche Aufgaben zu erledigen. Habt ihr Freude an Rennen, ist Querfeldein eine gute Möglichkeit, da dort zu den üblichen Rennfähigkeiten noch Möglichkeiten wie Sprünge, Überholen in der Luft und viele Objekte für Zerstörungsfähigkeiten on top kommen.

Persönlich nutze ich lieber die Spielwelt außerhalb von Events für solche Aufgaben. Unabhängig von der Variante sind Drifts eine super Möglichkeit, Fähigkeitsketten aktiv zu halten. Sie eignen sich sehr gut, um verschiedene Fähigkeiten zu verbinden und Lücken zu überbrücken, damit die Kette nicht reißt.

Mögliche Spots können der alte Flugplatz im Südwesten, die Dünen (idealerweise nicht dort, wo die Dünen zu hoch sind, da sonst zu viel Zeit zwischen Sprüngen liegen könnte) oder die Wüste sein. Insbesondere mit Tuning und hoher Klasse auch die Autobahn, um Geschwindigkeitsfähigkeiten, Fast-Treffer und Co. zu verbinden. Bei den anderen genannten Spots könnt ihr Objekte zerstören, Drifts ausführen, eventuell Dinge wie J-Turns, Sprünge ausführen, dabei vielleicht auch Fähigkeiten wie Bruchlandung (Sprung und Zerstörung kombinieren) oder Seitenstreifer (Drift und Zerstörung kombinieren) erzielen.

Ihr könnt zudem in der Auto-Meisterung optional Perks freischalten und so die Sache beschleunigen. Dadurch lässt sich zum Beispiel die Punktzahl für Sprung- und Zerstörungsfähigkeiten erhöhen.