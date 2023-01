Forza Horizon 5 Sonnenkollektoren – Aufgeladen Fähigkeit

Die Aufgeladen Fähigkeit in Forza Horizon 5 gehört zu den Exoten. Ihr erhaltet sie für die Zerstörung von Sonnenkollektoren. Südlich der Autobahn und nordöstlich von Mulegé gelegen gibt es eine Solarfarm. Dort stehen einige Sonnenkollektoren eingezäunt, die zerstört werden können. Die Location ist leicht zu finden, da sie auf der Karte mit Zoom gut zu erkennen ist und eine Bonustafel direkt bei ihr steht. Wisst ihr, was ihr suchen müsst, ist der Ort durch seine markante Darstellung auf der Karte einprägsam. Diese Solarfarm ist einzigartig im Spiel. Ihr findet auf der Karte auf den ersten Blick ähnlich aussehende Orte, die zeigen allerdings Plantagen an. Die hellen Flächen sind Gewächshäuser. Bei genauerem Hinsehen erkennt ihr einen Unterschied in Form und Größe bei den hellen Bereichen.

Die Aufgeladen Fähigkeit gehört zu jenen in Forza Horizon 5, die leicht zu übersehen sind und in Vergessenheit geraten können, weil erreichbare Sonnenkollektoren rar sind. Während ihr viele zerstörbare Objekte zahlreich und an verschiedenen Orten im Spiel findet, sind die Sonnenkollektoren so gut wie gar nicht an leicht zugänglichen Locations zu finden. Es sind vereinzelt Solarpanels auf Hausdächern angebracht. Die könnt ihr allerdings nicht unkompliziert umfahren. Es gibt außerdem einige auf dem Hotel Palacio Azul del Océano. Das Dach kann mit passendem Auto über einen Sprung erreicht werden, für den die umliegenden Hügel als Sprungrampe fungieren. Aufwand und Nutzen stehen allerdings in keinem Verhältnis. Für eine Bonustafel müsst ihr auf das leichter zu erreichende Nachbardach springen. Der Versuch, die Sonnenkollektoren zu erreichen, lohnt sich nicht.

Die Sonnenkollektoren spielen nur selten eine Rolle. Gelegentlich werden sie für Aufgaben der Festvial-Spielliste (tägliche Herausforderungen) benötigt. Darüber hinaus sind sie nicht unbedingt interessant. Für Fähigkeitsketten gibt es reichlich Alternativen.

Die hellen Stellen im eingekreisten Bereich sind die Sonnenkollektoren. Die Solarfarm befindet sich am Ende des Weges, den ihr südlich auf der Karte sehen könnt. Durch die auffällige Darstellung auf der Karte ist der Ort gut in Erinnerung zu behalten, wenn ihr einmal davon Kenntnis genommen habt.

Eine typische tägliche Herausforderung ist es, mehrere dieser Sonnenkollektoren innerhalb einer vorgegebenen Zeit umzufahren. Ihr findet davon mehr als genug bei der Solarfarm. Lautet eine Aufgabe, mehrere zu zerstören, solltet ihr auf ein Auto mit etwas Power achten und ein bisschen Anlauf nehmen. Fahrt ihr mit einem Auto mit wenig PS und / oder Gewicht einige Kollektoren um, bremsen sie euch aus, bis ihr schließlich nicht mehr genug Kraft aufbringt, weitere Kollektoren zu zerstören.

Auf dem Dach könnt ihr bei genauem Hinsehen einige Solarpanels erspähen. Ein seltener Anblick im Spiel und für Aufgeladen unbrauchbar. Solarpanels sind extrem selten und noch seltener so platziert, dass das Umfahren ein Kinderspiel ist.

Quelle: eigene Recherche

Bildquelle: eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 5