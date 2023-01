Honkai: Star Rail Trailer zur finalen Closed Beta, Anmeldung möglich

HoYoverse hat einen neuen Trailer zu Honkai: Star Rail veröffentlicht. Das Video wurde anlässlich der finalen geschlossenen Beta veröffentlicht, die am 10. Februar beginnt. Die Teilnahme ist via Android, iOS und PC möglich. Die kommende Closed Beta ermöglicht es, einen Eindruck von der Handlung und den Hauptelementen des Spiels zu erhalten. Es wird neue Figuren, Gebiete und Spielfunktionen geben, die in vorherigen Betas nicht enthalten waren. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich über diesen Link für die finale Closed Beta anmelden. Eine Anmeldung ist bis zum 02. Februar 2023 möglich.

Honkai: Star Rail ist ein Weltraum-Fantasy-RPG, in dem ihr weite, unbekannte Welten erkundet. Große Karten bieten labyrinthartige Erkundungsmöglichkeiten, Rätsel und natürlich auch Belohnungen. In den Kämpfen kommt ein rundenbasiertes Kampfsystem zum Einsatz.

Quelle: HoYoverse Pressemitteilung vom 24. Januar 2023

Bildquelle: HoYoverse