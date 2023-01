Minecraft: 1.20 lässt euch eure Ausrüstung optisch verändern

Minecraft hat inzwischen mehr als zehn Jahre auf dem Buckel, angestaubt ist der Dauerbrenner allerdings nicht. Das Spiel erhält nach wie vor regelmäßig Updates und neue Inhalte. Die kommende Version 1.20 bringt unter anderem Kamele. Nachdem diese kürzlich in einem Video vorgestellt wurden, machen uns die Entwickler nun auf ein neues Feature heiß. Eure Rüstung könnt ihr künftig optisch anpassen.

In einem Tweet verraten die Entwickler erste Details dazu, wie ihr künftig in Minecraft 1.20 Ausrüstung anpassen könnt. Möglich ist dies über den Schmiedetisch. Ihr werdet zudem Vorlagen benötigen, die ihr in der Spielwelt finden könnt. Mit einer solchen Vorlage geht ihr zum Schmiedetisch, wo ihr Materialien mixen könnt, um euren Look zu kreieren. Im Tweet ist auch ein kurzer Clip eingebunden, der diesen Vorgang zeigt.

Introducing armor trims, a NEW 1.20 feature available to try in today’s snapshot!

Customize the look of your armor: Find smithing template items throughout the world and take them to a smithing table. Mix and match materials to create your own special look! pic.twitter.com/UA9ODxbqrX

— Minecraft (@Minecraft) January 24, 2023