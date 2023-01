Saga of Sins erscheint Ende März

Bonus Level Entertainment und Just for Games haben den Erscheinungstermin für das Story-Arcade Spiel Saga of Sins bekannt gegeben. Es erscheint am 30. März 2023 für Nintendo Switch, PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die PC-Version wird zudem Steam Deck Support bieten.

In Saga of Sins wird es eure Aufgabe sein, die sieben Todsünden aus eurem Dorf zu vertreiben. Das Genre Story-Arcade spielt auf die Kombination von mystischer Handlung und Arcade-Gameplay an. Für die Darstellung kommt eine Buntglas-Optik zum Einsatz, die unter anderen vom holländischen Maler Hieronymus Bosch inspiriert wurde.

Bei Steam könnt ihr eine Demo des Spiels herunterladen und euch selbst einen ersten Eindruck machen.

Quelle: Just for Games Pressemitteilung vom 24. Januar 2023

Bildquelle: Just for Games